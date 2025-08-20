Dolar stabilní před zápisem z jednání FOMC 💲

Červencové zasedání bylo první po letech, kdy došlo k dvojímu nesouhlasu, přičemž guvernéři Waller a Bowman hlasovali pro snížení sazeb o 25 bazických bodů 📣
Index dolaru nadále konsoliduje kolem úrovně 98, poblíž 61,8% Fibonacciho retracementu, jen několik hodin před zveřejněním zápisu z posledního zasedání FOMC. Trhy zjevně vyčkávají před pátečním projevem předsedy Fedu Jeroma Powella, který by mohl naznačit jasný obrat v americké měnové politice – a tím i ve vývoji dolaru.
Shrnutí hlavních bodů z posledního zasedání FOMC (červenec):
První dvojí nesouhlas za několik let – guvernéři Waller a Bowmanová hlasovali pro snížení sazeb o 25 bazických bodů, zatímco zbytek výboru byl proti.
Předseda Powell vystoupil na tiskové konferenci s jestřábím tónem – Fed údajně „přehlíží“ inflaci a nezvyšuje sazby, přestože náklady z celních poplatků se stále promítají do cen pro spotřebitele.
Trh práce zůstává hlavním faktorem měnové politiky – nezaměstnanost je nyní považována za klíčový ukazatel pro další rozhodování o sazbách.
Zápis z jednání by měl ukázat, jak členové FOMC vnímají klíčové proměnné jako inflaci, nezaměstnanost či NFP (non-farm payrolls) – a do jaké míry se výbor rozchází v názoru na úroveň úrokových sazeb.
Navzdory Powellovým jestřábím komentářům je FOMC v otázce dalšího uvolňování měnové politiky jasně rozdělena. Červencové zasedání skončilo neobvyklým poměrem hlasů 9:2, přičemž Bowmanová a Waller prosazovali snížení sazeb. Oba od té doby zopakovali své názory: Waller varoval, že Fed riskuje přílišnou reaktivitu a „zaostávání za křivkou“, zatímco Bowmanová argumentovala, že inflace způsobená cly je dočasná a neměla by být důvodem pro udržení vysokých sazeb. Powell během tiskové konference uznal jejich argumenty za platné.
Zatímco inflace byla v červenci bagatelizována, následující data – zejména růst jádrové inflace a neočekávaný skok cen výrobců – by mohla prohloubit rozdíly uvnitř Fedu. Powellův nadcházející projev v Jackson Hole může přinést nečekaný obrat a signalizovat obnovené obavy z dvojího rizika přetrvávající inflace a oslabujícího trhu práce.
Trhy v současnosti oceňují pravděpodobnost 83,6 % pro snížení sazeb o 25 bazických bodů na zasedání Fedu, které se uskuteční 16.–17. září. Prezident Trump zároveň pokračuje v tlaku na další uvolnění měnové politiky.
Christopher Waller a Michelle Bowmanová jsou zároveň považováni za možné nástupce Jeromea Powella, kterému vyprší mandát v květnu 2026.
Prozatím zůstávají dolar a výnosy desetiletých amerických státních dluhopisů stabilní, nicméně volatilita by se mohla vrátit později během týdne v souvislosti s vystoupením Jeromea Powella na konferenci v Jackson Hole.
