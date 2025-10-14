US OPEN: Wall Street prohlubuje poklesy! 📉

- Wall Street zahajuje obchodování poklesem – hlavní indexy otevírají v červených číslech
- Dnešní den je ve znamení projevů členů FOMC – trh očekává projev Jeroma Powella, následovat budou Bailey, Walley a Collins. Bowman neposkytla nové signály.
- Slabá nálada na kryptoměnovém trhu stahuje dolů související akcie.
- Vzácné zeminy dále rostou, investoři je vnímají jako zajišťovací aktiva v době obchodních napětí.
- Americká vláda zůstává uzavřená, administrativní paralýza pokračuje.
- Smíšené výsledky bank a maloobchodních řetězců
Dnešní seance na Wall Street začíná jednoznačně pod vlivem prodejců. Futures kontrakty na index Nasdaq 100 ztrácely před otevřením téměř 1 %, což signalizovalo nervózní začátek dne.
Po včerejších ziscích může americký trh vstupovat do fáze korekce. Nejvíce ztrácejí kontrakty na US100, zatímco indexy Dow a S&P500 klesají přibližně o 1 % a Russell 2000 si vede relativně nejlépe – oslabuje zhruba o 0,6 %.
Hlavní indexy při zahájení obchodování klesají, což odráží rostoucí napětí na více frontách. Investoři reagují na eskalaci obchodní války s Čínou. Navíc se zhoršuje situace ve finančním systému, roste volatilita na dluhopisových trzích a objevují se obavy o likviditu, což zvyšuje prodejní tlak. To vše je umocněno pokračujícím uzavřením federální vlády, které již několik dní destabilizuje situaci a testuje odolnost trhu vůči riziku.
Poklesy nejvíce zasahují IT sektor a navazující odvětví. Následuje finanční sektor, který rovněž výrazně ztrácí. O něco lépe – ale stále v negativním teritoriu – jsou na tom zdravotnictví a širší průmysl. Maloobchodní řetězce se naopak mohou pochlubit mírným růstem.
Makroekonomická data:
Kvůli administrativní paralýze stále nedochází k publikaci makrodat, což omezuje schopnost investorů posoudit stav ekonomiky. Pozornost trhu se tak soustředí na projevy členů FOMC. Michelle Bowman svůj projev již dokončila, aniž by přinesla nové informace nad rámec toho, co trh již započítal.
Později během dne investoři čekají na projev Jeroma Powella, který může udat tón celému týdnu. Po něm vystoupí také Andrew Bailey, Susan Walley a Austan Collins –
každý z těchto projevů může ovlivnit krátkodobý sentiment a očekávání ohledně politiky Fedu.
US500 (D1)
Cena na indexu prorazila bez korekce obě hranice růstového kanálu, klouzavý průměr EMA25 i úroveň FIBO 23,6. Poklesy byly zastaveny až v oblasti EMA100 a úrovně FIBO 50.
Aktuálně se kurz pohybuje mezi hladinami FIBO 38,2 a 50. Udržení této rezistence je klíčové, aby nedošlo k prohloubení korekce směrem k úrovni 6500. Pokud však kupci chtějí znovu získat iniciativu, je nezbytné překonat úroveň FIBO 38,2.
Firemní novinky:
-
Společnosti napojené na kryptoměny čelí obtížné situaci. Ústup od maxim a zhoršující se sentiment doléhají na většinu firem spojených s kryptotrhem. Coinbase (COIN.US) ztrácí při otevření 4 %.
-
Firmy zabývající se těžbou a zpracováním vzácných zemin v posledních dnech dále posilují díky čínským omezením a eskalaci obchodního napětí. MP Materials (MP.US) roste před otevřením o více než 3 %.
-
Polaris (PII.US), výrobce lehkých vozidel, posiluje o více než 10 % po oznámení oddělení své indické divize (spin-off).
-
Navitas Semiconductors (NVTS.US) posiluje o 24 % po oznámení nového čipu pro Nvidia.
-
Wells Fargo (WFC.US) roste o více než 2 % po zveřejnění dobrých výsledků za 3. kvartál. Banka zvýšila klíčové ukazatele a oznámila expanzi podnikání po nedávném zmírnění regulací.
-
Domino's Pizza (DPZ.US) roste o více než 2 % po zveřejnění výsledků, kde se síť restaurací mohla pochlubit růstem tržeb nad analytickým konsenzem.
