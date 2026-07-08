Dolar v ofenzivě 💲❗️ Útoky na Blízkém východě vysávají Forex 📉

Devizový trh přešel do defenzivy v důsledku náhlé eskalace konfliktu mezi Íránem a USA. Íránský útok na obchodní lodě v Hormuzském průlivu vedl ke zhroucení měsíc trvajícího příměří. Válečná prémie se tak vrací na forex, vysává kapitál z většiny měn a přesměrovává jej směrem k americkému dolaru.
Chronologie eskalace: Jak došlo k porušení memoranda?
K opětovné eskalaci došlo v důsledku následujícího sledu událostí:
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Podpis memoranda: Minulý měsíc uzavřely USA a Írán dočasnou, 60denní dohodu. Ta zaručovala bezpečný, bezpoplatkový průjezd lodí Hormuzským průlivem výměnou za dočasné pozastavení amerických sankcí na íránskou ropu a zahájení rozhovorů o jaderném programu Teheránu.
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Íránský útok na obchodní lodě (začátek eskalace): Írán porušil podmínky dohody, když se zaměřil na tři obchodní plavidla procházející Hormuzským průlivem (mimo jiné tankér převážející zkapalněný zemní plyn LNG).
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Odvetný úder Spojených států: V reakci na agresi vůči obchodním lodím provedly americké síly masivní odvetný útok a zasáhly více než 80 cílů na íránském území. Washington zároveň okamžitě obnovil sankce na obchod s íránskou ropou.
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Íránský protiútok: Teherán odpověděl další vlnou úderů, tentokrát namířených na cíle na území Bahrajnu a Kuvajtu.
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Oficiální konec příměří: Donald Trump, přítomný na summitu NATO v Ankaře, ukončil veškeré spekulace prohlášením pro novináře, že příměří je u konce („as far as I'm concerned it's over"). Prezident ostře zkritizoval íránské vedení, označil je za „spodinu" a „lháře", čímž se šance na brzký návrat k diplomacii prakticky rozplynuly.
Obrat na devizovém trhu: Riziko potápí měny rozvíjejících se trhů
Měny menších rozvíjejících se zemí jsou hlavními poraženými dnešní seance a prudce odevzdávají zisky z posledních geopoliticky klidných týdnů.
Nejhůře si dnes vede maďarský forint (EURHUF: +0,85 %, USDHUF: +1 %), který dnes prorazil 2měsíční dno vůči euru a 3měsíční dno vůči dolaru. Na druhou stranu forint vstupuje do nové kapitoly blízkovýchodního konfliktu z vysokých pozic — odvrací se vlastně z víceletých maxim, kam se dostal díky entuziastické reakci na vítězství strany Petera Magyara v parlamentních volbách. Pro HUF může jít o moment oprávněné korekce poté, co trh již zakalkuloval většinu pozitivních signálů; další posílení forintu bude záviset na strukturálnějších změnách v maďarské ekonomice, především na přílivu zahraničních investic.
Vedle forintu zaznamenává plošné oslabení jihoafrický rand (USDZAR: +0,6 %, EURZAR: +0,4 %) a indická rupie (USDINR: +0,5 %), přičemž Indie zůstává přímo závislá na ropě procházející přes Hormuz a Jižní Afrika na zpracovaných rafinérských produktech. Polský zlotý ztrácí 0,3 %, symetricky vůči euru i dolaru.
Graf 1: Kurz EURHUF a USDHUF (žlutě)
Zdroj: xStation5
EURUSD: Medvědi opět v ofenzivě
Nárůst averze k riziku se nevyhýbá ani ostatním měnám G10. Výjimkou jsou pouze novozélandský dolar — jehož podporuje čerstvé zvýšení úrokových sazeb na 2,50 % a jestřábí komentáře guvernérky RBNZ — a norská koruna, která je hlavním beneficientem návratu vzestupného tlaku na ceny ropy.
Návrat bojových akcí na Blízkém východě de facto vymazal týden růstů na EURUSD. Nejdůležitější měnový pár od včerejška ztratil přibližně 0,4 % a navzdory plochým dnešním obchodům zůstává vystaven riziku dalších poklesů, obzvláště když od ECB nelze příliš očekávat reaktivní jestřábí komentáře, které by euro podpořily.
Obchodníci na opčním trhu se také stále více zajišťují před dalšími poklesy EURUSD. Ukazatel Risk Reversal na 1 měsíc dopředu se nachází pod nulou prakticky nepřetržitě od března 2026, což signalizuje převahu prodejních opcí na EURUSD (PUT) nad kupními (CALL). Jinými slovy — investoři vykazují vyšší poptávku po kontraktech, které omezí ztráty v případě oslabení eura.
Graf 2: Risk Reversal 1M pro EURUSD a Spot EURUSD
Zdroj: Bloomberg Finance LP
Na druhou stranu by fundamentální podporou pro EURUSD mohla být situace na dluhopisovém trhu. Výnosy 2letých německých dluhopisů odrazily neproporcionálně výrazněji (přibližně +10 bb) než jejich americké protějšky, což odráží nesrovnatelně větší citlivost eurozóny na pokračování energetického šoku. Dlouhodobý návrat bojových operací by měl ECB přimět k přijetí jestřábějšího, antiinflačního tónu, který by i bez zvyšování sazeb měl pomoci EURUSD udržet podporu na úrovni 1,1400.
Graf 3: EURUSD a spread výnosů mezi 2letými dluhopisy (Německo – USA)
Zdroj: Bloomberg Finance LP
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Graf dne: EURUSD v kleštích Fedu, ECB a Blízkého východu
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