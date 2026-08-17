Graf dne: EURUSD míří k 1,1600! Končí období silného dolaru?

Měnový pár EURUSD po víkendu obnovuje dynamický růst (+0,3 %) a poprvé za dva měsíce se přibližuje k psychologické hranici 1,1600. Trh stále výrazněji snižuje očekávání ohledně jestřábí politiky Fedu a geopolitická prémie dolaru se po sérii neuspokojivých amerických dat vytrácí.
Technická analýza: EURUSD (D1)
Po zpomalení v první polovině srpna se EURUSD pokouší prorazit z konsolidace a dostává se nad 100denní a 10denní exponenciální klouzavý průměr (EMA100 / tmavě fialová; EMA10 / žlutá). Od pátku pár posílil téměř o 0,6 % a zahajuje test červnové rezistence. RSI se blíží k překoupenému pásmu (tedy nad 70; aktuálně je na 65), což může omezit růst nad psychologickou hranici 1,1600, zejména vzhledem k absenci dalších makroekonomických katalyzátorů (inflace v eurozóně bude zveřejněna až ve středu, PMI v pátek).
Dnešní seance bude klíčová. Uzavření nad 1,1600 by mělo potvrdit nově vznikající uptrend, a to i v případě nepravděpodobných negativních překvapení pro euro (výrazně slabší HICP nebo PMI oproti očekávání). Pokud se naopak kurz vrátí směrem k pátečnímu závěru, další oslabování dolaru bude záviset na nadcházejících signálech z americké ekonomiky a EURUSD by se měl nadále pohybovat v pásmu 1,1550–1,1600.
Zdroj: xStation5
Očekávání ohledně Fedu hledají nové minimum
Hlavním katalyzátorem růstu EURUSD je pokles očekávání ohledně zvyšování úrokových sazeb v USA. Poslední dva týdny přinesly sérii slabších makroekonomických dat, která ubrala argumenty jestřábům ve Fedu pro další růst sazeb. Zaměstnanost mimo zemědělství (NFP) v červenci nečekaně klesla přibližně o 20 tis. pracovních míst, jádrová inflace se dostala na nejnižší úroveň od roku 2021 a spotřebitel ztratil dynamiku kvůli zvýšeným cenám na čerpacích stanicích, což se projevilo nečekaným meziměsíčním poklesem maloobchodních tržeb o 0,6 %.
Americká inflace zpomaluje jak na straně spotřebitelských cen (CPI), tak na straně cen výrobců (PPI). Důležité je, že zpomalování cenového růstu se týká i méně volatilních sektorů, které jsou méně citlivé na výkyvy cen ropy (jádrová inflace, spodní panel). Zdroj: XTB Research, data Macrobond
Po těchto událostech se trh, který původně za Fed odváděl „špinavou práci“ zpřísňováním finančních podmínek navzdory nezměněným úrokovým sazbám (vyšší výnosy, korekce na akciovém trhu), zcela otočil a přešel do ofenzivy. Pravděpodobnost zvýšení sazeb do konce roku 2026 odvozená ze swapů během týdne klesla z prakticky jisté úrovně na 85 %, zatímco pravděpodobnost zářijového zvýšení sazeb, které bylo dříve plně započítáno, nyní klesla pod 30 %.
Ke změně došlo také na dluhopisovém trhu. Výnos desetiletých amerických státních dluhopisů je o 7 bazických bodů níže než na maximech z konce července a opětovné rozšiřování výnosového diferenciálu mezi Německem a USA ve prospěch eura posloužilo jako odrazový můstek pro EURUSD.
Očekávaná trajektorie zvyšování úrokových sazeb v USA klesá (nyní: červená, před týdnem: modrá, před 4 týdny: šedá). Graf ukazuje počet zvýšení sazeb, která trh započítává pro jednotlivá zasedání Fedu. První plné zvýšení sazeb je nyní započítáno až na leden 2027. Zdroj: XTB Research, data Bloomberg
Výnosový diferenciál mezi německými a americkými 10letými dluhopisy (spodní panel, červená) poskytl podporu dalšímu růstu EURUSD. Zdroj: XTB Research, data Bloomberg
Trh omezuje medvědí pozicování na EURUSD
Vedle pohybů na spotovém trhu dochází k výraznému přeskupení také na trhu derivátů, což signalizuje změnu dlouhodobého sentimentu investorů vůči hlavnímu měnovému páru. Přestože čisté spekulativní pozice podle dat CFTC stále ukazují převahu short pozic, opční trh ukazuje výrazný pokles prémie, kterou investoři platí za zajištění proti poklesu EURUSD.
Důvodem je především přesun pozornosti trhu od ropy směrem k Fedu a domácím makroekonomickým datům. Navíc i když se Brent stále obchoduje poblíž 90 USD za barel, volatilita cenových pohybů klesla a ECB, která je citlivější na rizika spojená s cenami energií, nejen ropy, ale také zemního plynu, má v současnosti více argumentů pro zvyšování sazeb než Fed.
Standardizovaný spotový kurz EURUSD (modrá) a Real Skew (oranžová). Záporné hodnoty SKEW znamenají, že trh platí vyšší prémii za zajištění proti poklesu EURUSD. Válka na Blízkém východě stáhla tento ukazatel výrazně pod nulu, což zvýraznilo asymetrické geopolitické riziko ve prospěch dolaru, a to i přesto, že ECB zůstává jestřábější než Fed. Během uplynulého týdne však tato prémie výrazně klesla a ukazatel se vrací směrem k nule. Zdroj: XTB Research, data Bloomberg
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