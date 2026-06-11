DoorDash představil AI chatbota pro objednávky, rezervace a nákupní seznamy 🤖

Společnost DoorDash představila nový nástroj Ask DoorDash, který využívá umělou inteligenci k tomu, aby zákazníkům pomáhal s výběrem restaurací, objednávkami jídla i nákupy potravin. Chatbot je dostupný přímo v aplikaci přes tlačítko Ask ve vyhledávacím poli a uživatelé s ním mohou komunikovat pomocí textu, hlasu nebo vizuálních vstupů.
Novinka má zákazníkům nabídnout přirozenější způsob objednávání. Místo klasického vyhledávání konkrétní restaurace nebo položky mohou uživatelé zadávat delší dotazy a popisovat, na co mají chuť nebo co chtějí připravit. Odpovědi chatbota navíc obsahují tlačítka, díky kterým lze doporučené položky rovnou přidat do košíku.
Doporučení vycházejí z předchozího nákupního chování zákazníků DoorDash, ale také z internetových zdrojů, jako jsou recenze na sociálních sítích nebo blogové příspěvky. V případě nákupů potravin se chatbot nejprve zeptá, jaké základní suroviny má zákazník doma, a až poté navrhne chybějící ingredience do košíku. Služba je zatím dostupná na iOS ve vybraných trzích.
DoorDash nástroj nejprve nasazuje pro vyhledávání restaurací a nákup potravin. V příštích týdnech se má služba rozšířit na více uživatelů ve Spojených státech a získat také schopnost provádět rezervace v restauracích. To může aplikaci posunout od čistě transakční platformy směrem k osobnímu nákupnímu a stravovacímu asistentovi.
Podle spoluzakladatele společnosti Andyho Fanga přinesly první testy povzbudivé výsledky. DoorDash uvedl, že téměř polovina objednávek jídla přes nový nástroj pocházela z restaurací, u kterých zákazník nikdy dříve neobjednával. To naznačuje, že AI může pomoci zvyšovat objevování nových podniků a zároveň rozšiřovat možnosti monetizace pro restaurace.
Ještě výraznější dopad se zatím ukazuje u potravin. Podle společnosti zákazníci dokázali přes AI sestavit nákupní košík až pětkrát rychleji než běžným způsobem v aplikaci. Zároveň byly košíky vytvořené pomocí chatbota o více než 35 % větší než typické objednávky potravin. Pro DoorDash jde o důležitý signál, protože vyšší hodnota objednávky může přímo podporovat růst tržeb i efektivitu platformy.
Firma zároveň naznačila, že by svou AI technologii mohla začít nabízet i firemním zákazníkům. Restaurace, prodejci a řetězce potravin by tak mohli využívat podobné konverzační asistenty pod vlastní značkou. DoorDash by si tím otevřel nový zdroj příjmů mimo samotné doručování, což by mohlo posílit jeho pozici vůči konkurentům, jako jsou Instacart nebo Uber Eats.
Tento krok přichází v době, kdy celý sektor doručování potravin a jídla intenzivně experimentuje s umělou inteligencí. Uber již představil vylepšené vyhledávání v přirozeném jazyce a AI asistenta pro tvorbu nákupních košíků. Instacart zase nabízí konverzační nákupní nástroje nejen ve vlastní aplikaci, ale také přes platformy jako ChatGPT nebo Claude.
DoorDash se na vlastním chatbotu připravoval už od roku 2023, ale tehdejší modely podle firmy ještě nebyly dostatečně kvalitní na to, aby nabídly přesvědčivý zážitek z konverzačního objednávání. Současná generace modelů je podle společnosti výrazně lepší v rychlosti odpovědí i porozumění složitějším dotazům.
Ask DoorDash využívá kombinaci modelů od společností OpenAI, Anthropic a Google, doplněnou o některé open-source modely kvůli snížení nákladů. Podle Fanga by se investice do této technologie měla firmě časem vyplatit.
Z investorského pohledu je klíčové, že DoorDash nesází AI pouze jako marketingovou novinku, ale jako nástroj, který může ovlivnit chování zákazníků. Pokud chatbot povede k častějším objednávkám, vyšším hodnotám košíků a lepším doporučením, může se stát důležitým motorem růstu. Současně ale firma bude muset řešit, jak do nového prostředí zapojit reklamu a sponzorované nabídky, které jsou pro její obchodní model stále významné.
Graf DoorDash (DASH.US, D1)
Zdroj: xStation5
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