Drahé kovy rostou po uklidnění situace v Íránu📈

Dnešní růst na drahých kovech je zapříčiněn zejména zprávami o dvoutýdenním přerušení útoků mezi USA a Íránem, které je navázáno na další jednání o znovuotevření Hormuzského průlivu. Částečné uklidnění na trzích vedlo k propadu na ropě. Ropa Brent poklesla ze 110 USD na 95 USD, WTI se pak propadlo ze 115 USD na 96 USD. Drahé kovy naopak na těchto zprávách výrazně rostly, zlato dnes připisuje kolem 3 %, stříbro více než 5 % a platina více než 3 %. Pozitivní sentiment je tak vidět napříč drahými kovy, ale i řadou dalších instrumentů včetně indexů a akcií.
Zlato se aktuálně dostalo k 4 800 USD za unci, stříbro přes 76 USD a platina přes 2 000 USD. Drahým kovům napomáhá i slábnoucí dolar, který je také spjat s pozitivnějším sentimentem ohledně deeskalace válečného konfliktu. Drahé kovy během konfliktu držely níže především vyšší ceny ropy a posilování dolaru kvůli zvýšenému geopolitickému riziku, dále obavy ze zvýšené inflace a s tím spojené udržování vyšších sazeb po delší dobu centrálními bankami.
Od začátku roku zlato vzrostlo o více než 10 %, v případě stříbra to je jen 1 %, platina je pak stále v červených číslech a od začátku ztrácí přes 6 %.
Graf GOLD (M30)
Graf SILVER (M30)
Zdroj: xStation05
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
