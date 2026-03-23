Dražší hnojiva a geopolitické napětí posílají kukuřici nahoru 🌽

Kukuřice vystoupala na dvoutýdenní maximum kvůli obavám o dodávky hnojiv.
Klíčovým rizikem je omezení dopravy přes Hormuzský průliv.
Největší dopad se čeká na budoucí výnosy v USA a dalších zemích severní polokoule.
Trh už podle vývoje futures částečně sází na nižší úrodu a vyšší ceny.
Ceny kukuřice vystoupaly na dvoutýdenní maximum, protože válka s Íránem zvyšuje obavy o dodávky hnojiv z Blízkého východu. Hlavním rizikem je faktické omezení dopravy přes Hormuzský průliv, který patří k nejdůležitějším obchodním trasám pro přepravu energetických i chemických surovin.
Nejaktivnější futures kontrakt na kukuřici v pondělí přidal až 1,1 % poté, co americký prezident Donald Trump pohrozil dalším vyostřením konfliktu, pokud nebude klíčová námořní cesta během 48 hodin znovu otevřena. Trh tak začal rychle započítávat možnost, že napětí naruší export hnojiv z regionu, což by mohlo zvýšit náklady zemědělců a ohrozit výnosy nadcházející americké úrody.
Podle analytiků je největší problém v tom, že Blízký východ patří mezi významné exportéry hnojiv a jejich ceny od vypuknutí konfliktu citelně rostou. Delší výpadek dodávek by tak mohl negativně dopadnout především na plodiny, které se budou teprve vysévat v příštích týdnech. Nejcitelnější dopad se proto očekává hlavně u producentů na severní polokouli včetně USA, které jsou největším světovým producentem kukuřice.
Naopak v případě jihoamerické produkce, zejména v Argentině a Brazílii, se zatím zásadní dopad nepředpokládá, protože tamní letní plodiny jsou v pokročilejší fázi cyklu. Větší pozornost se nyní soustředí na novou americkou sklizeň, kde by dražší a hůře dostupná hnojiva mohla snížit výnosový potenciál.
Zajímavý signál vysílá i termínová struktura trhu. Diskont květnového kontraktu vůči prosincovému se od začátku konfliktu dále prohloubil, což může naznačovat, že obchodníci už začínají více nakupovat novou úrodu v očekávání nižších výnosů a vyšších cen v dalších měsících.
Graf Corn (H1)
Cena kukuřice se vyšplhala k úrovni 472,61, což představuje nejvyšší hodnoty za poslední sledované období a potvrzuje pokračující krátkodobý růstový trend. Trh se zároveň drží nad oběma klouzavými průměry, když EMA 50 leží na 466,33 a SMA 100 na 461,84. Toto nastavení ukazuje, že kupci mají nadále převahu a dosavadní růst si udržuje solidní technický základ. Pozitivní obrázek podporuje také CCI, který se pohybuje na zvýšených hodnotách kolem 138, což potvrzuje silné nákupní momentum, ale zároveň už naznačuje i možnost krátkodobého přehřátí trhu. Momentum se drží nad neutrální hladinou na úrovni přibližně 100,9, čímž dál potvrzuje sílu aktuálního pohybu.
Z technického pohledu je nyní klíčové, zda kukuřice dokáže udržet průraz nad oblastí 469–470. Pokud ano, může se otevřít prostor pro další posun výše a potvrzení pokračování růstu. Naopak při výběru zisků by se první důležitá podpora nacházela poblíž 466,33, tedy u EMA 50, a níže pak v oblasti 461,84, kde prochází SMA 100. Celkově ale graf zatím zůstává v jasně býčím nastavení.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
Denní shrnutí: Írán nemá zájem o Trumpův mírový plán
Rivian – partnerství s Uberem a model R2. Je to „zabiják Tesly“?
BREAKING: Zásoby ropy v USA znovu výrazně vzrostly. Ropa WTI se drží nad 88 USD
Shrnutí trhů 📈 Evropské indexy rostou navzdory napětí mezi Íránem a USA
