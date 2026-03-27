Dynamický týden pro drahé kovy 🪙

Tento týden byl pro zlato, stříbro i další drahé kovy mimořádně dynamický. Na začátku týdne zlato prudce propadlo přibližně o 8 % až k hranici 4 100 USD, což ukázalo, jak citlivý je aktuálně trh na geopolitické zprávy a vyjádření Donalda Trumpa. Následně ale přišel silný obrat po odložení amerického ultimáta vůči Íránu a zlato vystřelilo zpět až k úrovním kolem 4 600 USD. Aktuálně se zlato drží kolem 4 400 USD. Navzdory silným pohybům z úvodu týdne je situace na zlatě během dneška poměrně stabilní. Týdenní výkonnost zlata je -1,7 %, za poslední měsíc pak -16 % a od začátku roku připisuje přes 2 %.
U stříbra je situace velmi podobná, ale ještě o něco volatilnější. Během pondělní seance se stříbro propadlo o 9 % k hodnotám kolem 61 USD. Následně nastal podobný obrat jako v případě zlata a stříbro vzrostlo o více než 20 % až nad úrovně 74 USD. Z nejvyšších hodnot kolem 74 USD, kterých bylo dosaženo ve středu, stříbro postupně klesalo. Aktuálně se obchoduje kolem 68 USD, což představuje pokles přibližně o 8 % oproti týdenním maximům. Celkově tak stříbro tento týden končí zhruba na podobných úrovních a připisuje mírný zisk 0,7 %. Za poslední měsíc ztrácí výrazných -27 % a od začátku roku je také v mínusu -3,9 %.
Páteční seance na drahých kovech zatím působí poměrně klidněji než v předchozích dnech. Po výrazných pohybech z úvodu týdne se aktuálně zdá, že trh alespoň dočasně hledá stabilnější směr.
Graf GOLD (M30)
Graf SILVER (M30)
Zdroj: xStation05
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
