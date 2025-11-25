ECB prověřuje Deutsche Bank kvůli podezření z podhodnocení finančních rizik

-
Evropská centrální banka (ECB) provádí přezkum týkající se Deutsche Bank, která podle tvrzení bývalého zaměstnance Daria Schiraldiho mohla zkreslit svou finanční pozici prostřednictvím účetních praktik, známých jako netting. Na informaci upozornil deník Financial Times.
Schiraldi tvrdí, že agresivní zúčtovací a mimobilanční techniky vedly k podhodnocení pákového poměru o více než 200 miliard EUR ve finančních výkazech za rok 2024. ECB již v posledních měsících vznesla dotazy vůči bance ohledně jejího přístupu k pravidlům kapitálové přiměřenosti a zajištění. I když se jedná o součást standardního přezkumu více bank, regulátor zatím neučinil rozhodnutí, zda otevře formální vyšetřování.
Netting, česky zúčtování, je běžně používaný proces, kdy banky konsolidují a vzájemně kompenzují závazky, čímž snižují svou expozici vůči kreditnímu riziku a kapitálovým požadavkům. Deutsche Bank v reakci uvedla, že své účetní postupy provádí v souladu s platnými účetními standardy a že odpovídají běžné praxi v sektoru.
Tato situace přichází v citlivém období, kdy regulátoři v eurozóně kladou zvýšený důraz na transparentnost a kapitálovou stabilitu bankovního sektoru, zejména po sérii zpřísňujících opatření v oblasti bankovního dohledu.
Graf DBK.DE (D1)
Akcie Deutsche Bank se aktuálně obchodují na ceně 29,87 EUR, přičemž za sebou mají několik dní poklesů. Cena akcií krátkodobě klesla pod oba klouzavé průměry – EMA 50 (30,36 EUR) i SMA 100 (29,87 EUR). RSI se nachází na hodnotě 46,5, což ukazuje na mírně slabší momentum bez známek přeprodanosti.
Zdroj: xStation5
