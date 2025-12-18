Restrukturalizace dluhu Altice odhalila křehkost úvěrových záruk, varuje Moody’s

-
Altice USA restrukturalizovala dluh způsobem, který znevýhodnil původní věřitele a upřednostnil nový úvěr od JPMorgan.
„Best-in-class“ smluvní podmínky v novém úvěru kontrastují s oslabením práv stávajících věřitelů.
Moody’s doporučuje zahrnovat silnější ochranné klauzule a zamezit změnám bez souhlasu všech zúčastněných.
Nedávná restrukturalizace dluhu společnosti Altice USA se podle ratingové agentury Moody’s Ratings stala výstrahou pro investory do úvěrů s vysokou pákou – právní ochrany, na které spoléhají, mohou zmizet během okamžiku.
Altice získala 2 miliardy USD v rámci nového termínovaného úvěru prostřednictvím své dceřiné společnosti CSC Holdings, a použila je k předčasnému splacení dluhu splatného v roce 2028. Ačkoliv nový úvěr údajně obsahuje nejpřísnější zajištění věřitelských práv (tzv. "best-in-class covenants"), reálně byl zajištěn kolaterálem, který byl předtím odebrán původním věřitelům, čímž se věřitelská pozice JPMorgan posunula výše v prioritě splácení.
Moody’s upozorňuje, že tento krok byl umožněn díky změnám úvěrové dokumentace schváleným prostou většinou věřitelů, což je běžná, ale potenciálně zneužitelná struktura. Tím se oslabily původní právní ochrany menšinových věřitelů, kteří se již v roce 2022 snažili takovým přesunům zamezit. „Pokud nelze na podmínky smluv spoléhat, ochrana věřitelů i kolaterál mohou zmizet v jediném okamžiku,“ uvedla Moody’s ve zprávě.
I když nový úvěr poskytuje JPMorgan silné zajištění, jeho existence poukazuje na nedostatky v běžných smluvních mechanismech na trhu, kde jsou robustní pravidla pro úpravy smluv vzácná. Moody’s vyzývá věřitele, aby do smluvních dokumentů zahrnovali tzv. „omni-blocker“ klauzule – tedy ustanovení, která zakazují nerovnoměrné transakce bez souhlasu všech věřitelů.
Dle Moody’s je současná flexibilita smluvních dokumentů čím dál častěji slabým článkem celého systému, protože většinoví věřitelé mohou měnit podmínky ve svůj prospěch, na úkor minoritních držitelů úvěru.
Graf ATUS.US (D1)
Akcie společnosti Altice USA se nadále nacházejí v klesajícím trendu a aktuálně se obchodují kolem úrovně 1,73 USD, tedy hluboko pod oběma klouzavými průměry – EMA 50 (2,00 USD) a SMA 100 (2,22 USD). Tyto úrovně nyní fungují jako silné rezistence, které limitují případné oživení ceny.
Zdroj: xStation5
