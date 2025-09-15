EchoStar po prodeji spektra očekává hotovost přes 24 miliard USD

Společnost EchoStar oznámila, že po prodeji části svých bezdrátových spektrálních licencí a následném splacení dluhu bude disponovat 24,1 miliardy USD v hotovosti. Tento krok posiluje její bilanci a otevírá prostor k dalším investicím do bezdrátových, satelitních a technologických služeb.
Firma prodala spektrum operátorovi AT&T za 23 miliard USD a společnosti SpaceX za zhruba 17 miliard USD, což přineslo dohromady 31,2 miliardy USD v hotovostních příjmech. Z nich bude splaceno 11,4 miliardy USD dluhu. EchoStar tak výrazně navýší svou likviditu oproti 4,33 miliardy USD, které měl k 30. červnu k dispozici.
Prodeje přicházejí poté, co americká FCC ukončila své vyšetřování vůči EchoStaru ohledně pomalého rozvoje 5G služeb. Předseda společnosti Charlie Ergen k tomu uvedl, že rozhodnutí o prodeji spektra bylo „jedinou logickou cestou“.
EchoStar si část spektra ponechal, mimo jiné v pásmu AWS-3, které využívají všichni velcí americké operátoři. Do budoucna chce firma rozvíjet především Boost Mobile, který funguje jako hybridní MVNO na síti AT&T a má být postupně doplněn o přímou satelitní konektivitu přes Starlink Direct-to-Cell.
Vedle toho bude EchoStar nadále provozovat satelitní televizi Dish TV a streamingovou platformu Sling, zatímco službu HughesNet více zaměří na podnikové zákazníky.
Transakce s AT&T a SpaceX nyní čekají na finální schválení ze strany FCC, ale už nyní je zřejmé, že EchoStar bude po jejich dokončení disponovat jednou z nejsilnějších hotovostních pozic ve svém sektoru.
Graf SATS.US (D1)
Akcie společnosti EchoStar (SATS.US) zažily v září mimořádně silný růst a aktuálně se obchodují na úrovni 74,57 USD. Od začátku srpna akcie více než zdvojnásobily svou hodnotu. Cena se nyní nachází vysoko nad klouzavými průměry – EMA 50 (44,41 USD) a SMA 100 (30,62 USD) – což potvrzuje extrémně býčí trend. Nicméně indikátor RSI na hodnotě 75,4 ukazuje, že akcie jsou v zóně překoupenosti, což zvyšuje pravděpodobnost krátkodobé korekce.
Z technického pohledu lze očekávat, že pokud akcie udrží support v pásmu 70–72 USD, může dojít k opětovnému růstu směrem k psychologické hranici 80 USD. Naopak pokles pod 70 USD by mohl otevřít prostor k hlubší korekci směrem k 66 USD, kde by se trh mohl pokusit stabilizovat.
Zdroj: xStation5
