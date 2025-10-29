Eli Lilly a Walmart spouštějí první možnost osobního vyzvednutí léku na hubnutí Zepbound

-
Zepbound bude od poloviny listopadu dostupný k osobnímu vyzvednutí ve Walmart lékárnách po celé USA.
-
Partnerství mezi Eli Lilly a Walmartem má zvýšit dostupnost a konkurenceschopnost léku.
-
Cena nejnižší dávky Zepboundu začne na 349 USD měsíčně pro samoplátce.
-
Krok míří proti levnějším verzím a složeným náhradám, které ohrožují tržní podíl originálních produktů.
-
Společnost Eli Lilly oznámila spolupráci s Walmartem, v rámci které bude její lék na hubnutí Zepbound dostupný k osobnímu vyzvednutí v lékárnách Walmart po celých Spojených státech již od poloviny listopadu. Tento krok má zjednodušit přístup k léčbě a zároveň rozšířit dosah značky mimo online platformu LillyDirect, kterou Lilly spustila loni.
Zepbound, konkurenční produkt k Wegovy od Novo Nordisk, byl dosud nabízen především přes internet pro samoplátce. Nyní budou všechny schválené dávky dostupné i ve formě jednorázových injekcí ve Walmart lékárnách, přičemž nejnižší dávka bude začínat na ceně 349 USD měsíčně.
Tento krok je součástí širší strategie farmaceutických firem, které se snaží zvýšit dostupnost originálních produktů a zároveň omezit nárůst trhu s levnějšími kopiemi a neschválenými složenými verzemi. Walmart jako největší americký maloobchodní řetězec poskytuje Lilly masivní distribuční platformu, která může zásadně ovlivnit dostupnost a prodeje Zepboundu ve velmi konkurenčním prostředí léků na hubnutí.
Graf LLY.US (D1)
Akcie společnosti Eli Lilly se aktuálně obchodují na ceně 818,69 USD. Cena zůstává nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (786,44 USD) i SMA 100 (766,93 USD), což potvrzuje býčí technické nastavení. RSI se nachází na úrovni 56,3, což je v neutrální zóně a značí, že trh ještě není překoupený, ale má prostor pro další růst. Pokud akcie prorazí zpět nad úroveň 830–840 USD, může to být signál pro další růst. Naopak oblast kolem 786–790 USD (klouzavý průměr EMA 50) nyní slouží jako klíčová podpora pro udržení pozitivního trendu.
Zdroj: xStation5
