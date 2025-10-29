Micron těží z rozmachu trhu s HBM!

- Společnost SK Hynix oznámila, že veškerá produkce HBM pamětí pro rok 2026 je již vyprodána, což naznačuje zrychlení supercyklu v polovodičovém sektoru.
- Micron, jako jeden z předních výrobců HBM, těží ze zvyšující se poptávky, kterou pohání rozvoj umělé inteligence a růst datových center. Jeho čipy HBM3e jsou již nasazeny v řešeních od Nvidie.
- Od začátku roku akcie Micronu překonaly výkonnost indexu S&P 500, což odráží optimismus investorů ohledně budoucího vývoje společnosti, přestože sledují technologická i globální rizika.
Micron Technology a jeho konkurent SK Hynix jsou v současnosti v centru pozornosti investorů díky silnému růstovému trendu na trhu s paměťovými čipy, zejména v segmentu High Bandwidth Memory (HBM). SK Hynix uvádí, že veškeré prodeje paměťových čipů pro rok 2026 jsou již vyprodány, a výhledy naznačují tzv. supercyklus – tedy prodloužené období mimořádně vysoké poptávky, které je poháněno rychlým rozvojem infrastruktury pro umělou inteligenci a datová centra.
Dlouhodobé výhledy pro trh s HBM paměťmi jsou velmi slibné.
SK Hynix odhaduje složenou roční míru růstu (CAGR) na 30 % do roku 2030, což by mohlo znamenat hodnotu trhu až 150 miliard USD, výrazně nad odhady společnosti Micron. Firma je jedním ze tří předních světových výrobců HBM, přičemž její čipy HBM3e jsou již využívány v grafických řešeních hlavních hráčů, včetně Nvidie.
Současné tržní prostředí nahrává výrobcům vysokorychlostních pamětí, protože růst v oblasti AI, Big Data a pokročilých aplikací výrazně zvyšuje poptávku. Omezená nabídka a vysoké vstupní bariéry hrají ve prospěch tržních lídrů, kterým umožňují zvyšovat tržní podíl a udržet si konkurenční výhodu. Od začátku roku akcie Micronu výrazně překonaly index S&P 500, což dále potvrzuje optimismus investorů ohledně budoucího vývoje společnosti.
Zároveň je však důležité vnímat rizika spojená s udržením technologického náskoku, konkurenčním tlakem a globálními hospodářskými politikami, včetně vztahů s Čínou a exportních regulací.
Micron čelí významné růstové příležitosti díky boomu v oblasti umělé inteligence a rekordní poptávce po pokročilých HBM pamětech.
Tato situace vytváří pevný základ pro další růst finančních výsledků společnosti a její tržní hodnoty.
