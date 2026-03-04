VIX má problémy s růstem výše navzdory nejistotě na Wall Street 🔎

Futures na index volatility CBOE VIX (VIX) dnes rostou téměř o 2 % na 22,8, přičemž v posledních dnech přidaly přibližně 20 % a dosáhly maxima poblíž 24,5. Hlavní rizika, proti nimž se nyní Wall Street zajišťuje, souvisejí s vývojem na Blízkém východě (včetně možné paralýzy lodní dopravy v Hormuzském průlivu) a také s narůstajícími problémy v sektorech private credit a private equity, na které nedávno upozornila společnost Apollo Global Management.
Mezi firmami, které čelí problémům se svými finančními produkty, patří například Blue Owl Capital kotovaná v USA nebo gigant na trhu soukromých investic Blackstone. Podívejme se, co aktuálně VIX signalizuje o volatilitě indexu S&P 500.
VIX (H1)
Při pohledu na RSI vidíme divergenci – indikátor se ochlazuje, přestože index zůstává v jasném růstovém trendu. Struktura MACD zároveň naznačuje možnost krátkodobého medvědího momenta vycházejícího z klouzavých průměrů. Na druhou stranu se na hodinovém časovém rámci VIX stáhl zpět přibližně k úrovni 50, což by mohlo potenciálně otevřít prostor pro další dynamický růstový pohyb.
Zdroj: xStation5
Hodnoty VVIX (očekávaná volatilita samotného indexu volatility) naznačují silnou poptávku po ochraně proti poklesu, trh však zatím nezapočítává pravděpodobný krach, který by pravděpodobně vyžadoval, aby VVIX vystoupal nad úroveň 130.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
Rozdíl mezi nejbližším futures kontraktem na VIX a následující splatností vykazuje pouze velmi mírnou backwardation (22,8 pro UX1 vs. 22,55 pro UX2). To naznačuje, že trh oceňuje mírně zvýšené krátkodobé riziko, ale stále je daleko od scénáře výrazné paniky. Termínová struktura volatility zůstává relativně plochá, což spíše poukazuje na opatrné krátkodobé zajištění, než na očekávání dlouhodobého šoku volatility na trzích.
Zdroj: Bloomberg Finance L.P.
