Diesel prudce zdražuje⛽

Globální ceny nafty prudce rostou kvůli konfliktu na Blízkém východě a riziku pro Hormuzský průliv.
Evropské futures vyskočily o 34 % za dva dny na zhruba 1009 USD za tunu.
Prémie nafty vůči ropě přesáhla 40 USD za barel, což ukazuje na nedostatek rafinovaných paliv.
Dražší paliva mohou zvýšit náklady na dopravu a inflaci po celém světě.
Ceny nafty po celém světě prudce rostou a dostávají se na několikaletá maxima, protože eskalující konflikt s Íránem narušuje dodávky paliv z Blízkého východu. Trhy přitom již dříve čelily napjaté nabídce, a současná situace tak vytváří další tlak na ceny energií i inflaci. V Evropě zaznamenaly referenční futures na naftu rekordní dvoudenní růst o 34 % a jsou na úrovni přibližně 1009 USD za tunu, což je nejvyšší cena od roku 2023. Ve Spojených státech se futures vyšplhaly až na 3,37 USD za galon, tedy na nejvyšší úroveň od září 2023. Maloobchodní ceny nafty v USA se zároveň dostaly na hodnoty naposledy zaznamenané v květnu 2024.
Klíčovým faktorem je strategický význam Hormuzského průlivu, kterým prochází velké množství ropných produktů z rafinerií v oblasti Perského zálivu. Jakékoli narušení lodní dopravy v této oblasti okamžitě omezuje globální tok paliv. Problém navíc zhoršují již tak nízké zásoby, například na východním pobřeží USA, kde je trh oslaben po mimořádně chladné zimě.
Rostoucí ceny se promítají také do nákladů na dopravu. Sazby za přepravu ropných produktů z Perského zálivu do severozápadní Evropy vyskočily na nejvyšší úroveň od roku 2024. Dražší nafta tak zdražuje logistiku, nákladní dopravu i výrobu energie, což může zvyšovat inflační tlaky v globální ekonomice. Výrazně se rozšířil také rozdíl mezi cenou nafty a ropy. V Evropě byla prémie nafty vůči ropě více než 40 USD za barel, což je nejvyšší hodnota za více než dva roky. To ukazuje, že problém se týká především nedostatku rafinovaných produktů, nikoli pouze samotné ropy.
Situaci komplikuje i geopolitika. Evropa po začátku války na Ukrajině výrazně omezila dovoz ruské nafty a více se spoléhá na dodávky z Blízkého východu. Pokud by se tok paliv z Perského zálivu dále narušil, mohlo by to evropský trh zasáhnout velmi citelně. Růst cen se navíc netýká jen nafty. Také letecké palivo v severozápadní Evropě prudce zdražilo a jeho prémie vůči ropě přesáhla 60 USD za barel, což je nejsilnější úroveň od roku 2022. Napětí se šíří i na další produkty, například naftu typu naphtha, jejíž ceny v Asii dosahují rekordních rozdílů oproti evropským trhům.
Graf LSGASOIL (H1)
Na grafu LSGASOIL vidíme velmi silný růstový trend, kdy cena vystoupala až k úrovni 1010,87 USD, což představuje lokální maximum. Cena se aktuálně drží výrazně nad klouzavými průměry EMA 50 (909,59 USD) i SMA 100 (820,61 USD), což potvrzuje silný býčí trend. CCI dosahuje hodnoty 141, což signalizuje překoupený trh a velmi silné momentum kupců. Takto vysoké hodnoty často doprovázejí prudké impulsní pohyby, ale zároveň mohou upozorňovat na možnost krátkodobé korekce nebo konsolidace. Momentum se stále drží nad neutrální úrovní, což potvrzuje pokračující růstovou dynamiku, i když v posledních svíčkách je patrné mírné zpomalení růstu. Objem obchodů navíc během růstové fáze výrazně vzrostl, což naznačuje, že za pohybem stojí silná aktivita trhu. Z technického pohledu je nyní nejbližší rezistence v oblasti 1010–1020 USD, kde se trh aktuálně nachází. Pokud by došlo k jejímu průrazu, může se otevřít prostor pro další růst směrem k 1050 USD. Naopak při korekci by první silnější podpora ležela kolem 940–950 USD, zatímco výraznější support představuje oblast kolem EMA 50 na 909 USD.
Zdroj: xStation5
