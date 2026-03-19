Energetický poplach: Útoky v Zálivu vystřelily ropu i plyn vzhůru 🚨

-
Evropský plyn vzrostl až o 35 %, Brent se dostal na 117 USD za barel.
-
Klíčovým faktorem je útok na katarský Ras Laffan, tedy centrum světového trhu s LNG.
-
Trhy se obávají, že škody na infrastruktuře mohou narušit dodávky na měsíce až roky.
-
Pokud konflikt dál eskaluje, ceny energií mohou růst ještě výrazněji.
-
-
-
-
Ceny ropy a zemního plynu výrazně rostly poté, co se v Perském zálivu vystupňovaly útoky na klíčovou energetickou infrastrukturu. Evropské futures na plyn během dne vyskočily až o 35 % a dostaly se na více než dvojnásobek úrovní před začátkem konfliktu. Ropa Brent se zároveň vyšplhala až na 117 USD za barel.
Největší obavy vyvolal útok na katarský průmyslový komplex Ras Laffan, kde se nachází největší závod na zkapalněný zemní plyn na světě. Íránský raketový útok tam podle dostupných informací způsobil rozsáhlé škody a požáry. Katar už dříve kvůli válce pozastavil vývoz LNG z této oblasti, nové zásahy ale zvyšují riziko, že výpadek dodávek nebude jen krátkodobý.
Napětí se navíc rozšířilo i do dalších zemí regionu. V Abú Zabí byly po dopadu trosek z přerušeného útoku odstaveny plynárenské provozy Habshan. V Kuvajtu zasáhly drony dvě rafinerie, kde sice byly požáry uhašeny, ale incident dál posílil nervozitu na trhu. Saúdská Arábie navíc vyhodnocovala škody po pádu dronu u rafinerie poblíž Rudého moře.
Právě možnost dlouhodobého poškození těžebních a zpracovatelských kapacit je pro trhy největším varováním. I kdyby se po konci konfliktu znovu otevřel Hormuzský průliv a tok ropy i plynu se obnovil, opravy zničených zařízení mohou trvat měsíce až roky. To by znamenalo trvale napjatější globální nabídku a vyšší ceny energií po delší dobu.
Trh se obává zejména dopadu na LNG. Katar patří mezi klíčové světové exportéry a delší odstávka jeho zařízení by zasáhla nejen Asii, ale nepřímo i Evropu a další regiony. Vyšší ceny plynu už se promítly také do Spojených států, kde futures vzrostly až o 6,5 %.
Do situace vstoupil také americký prezident Donald Trump, který vyzval k deeskalaci. Zároveň ale varoval, že pokud Írán znovu zaútočí na katarská LNG zařízení, USA by mohly tvrdě zasáhnout proti íránskému plynovému poli South Pars. To ukazuje, že geopolitické riziko zůstává extrémně vysoké a investoři začínají počítat i s výrazně horšími scénáři.
Z pohledu trhu je důležité, že ropa od začátku války zdražila už přibližně o 60 %. Pokud by útoky dále mířily přímo na těžební pole, rafinerie a exportní terminály, současné ceny nemusí být konečné. Rostoucí riziková přirážka tak může na energetických trzích zůstat přítomná ještě dlouho.
Graf OIL (H4)
Cena ropy pokračuje v růstovém pohybu a aktuálně se obchoduje kolem 108,55 USD, tedy nad klíčovou Fibonacciho úrovní 61,8 % na hodnotě 104,89 USD. Trh se zároveň drží nad oběma klouzavými průměry, když EMA 50 leží na 98,54 USD a SMA 100 na 89,17 USD, což potvrzuje pokračující býčí trend. Pozitivně působí i předchozí průraz klesající trendové linie, po kterém se cena postupně stabilizovala a znovu nabrala sílu k růstu. Dalším důležitým signálem je vývoj CCI, který se nachází na vysoké hodnotě kolem 205, což ukazuje na silné nákupní momentum, ale zároveň upozorňuje na možné krátkodobé přehřátí trhu. Momentum se drží nad úrovní 100, což rovněž podporuje pokračování růstového scénáře. Cena se nyní přibližuje k další významné rezistenci na 111,30 USD, která odpovídá Fibonacciho hladině 78,6 %. Její překonání by mohlo otevřít prostor pro test maxima na 119,47 USD.
Zdroj: xStation5
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.