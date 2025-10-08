Energetický trh do konce roku 2026: Ropa levnější, plyn s potenciálem růstu

-
Cena ropy Brent bude klesat – na 62 USD/b v Q4 2025 a 52 USD/b v roce 2026.
-
Těžba ropy v USA zůstane rekordní – v průměru 13,5 mil. b/d v letech 2025–2026.
-
Cena zemního plynu poroste, ale mírněji, než se čekalo – 4,10 USD/MMBtu v lednu 2026.
-
Podle aktuálního výhledu EIA, dojde v nejbližším období ke zvýšení globálních zásob ropy, což bude tlačit na pokles její ceny. Současně se očekává nárůst produkce kapalných paliv, zejména mimo země OPEC+.
Vývoj na trhu s ropou
Cena ropy Brent by měla podle odhadů klesnout na průměrných 62 USD za barel ve čtvrtém čtvrtletí roku 2025 a dále na 52 USD v roce 2026. Tento pokles bude způsoben hlavně růstem globálních zásob, které se budou hromadit v důsledku zvyšující se produkce.
Produkce kapalných paliv mimo OPEC+ vzroste o 2,0 milionu barelů denně (b/d) v roce 2025 a o 0,7 mil. b/d v roce 2026. OPEC+ plánuje sice navyšovat těžbu, ale produkce zůstane pod oficiálními cíli, což mírně zabrzdí tempo růstu zásob.
Růst americké těžby ropy
USA zaznamenaly v červenci 2025 rekordní těžbu ropy – více než 13,6 mil. b/d, což je nejvyšší měsíční hodnota v historii. I přes očekávaný pokles cen se produkce udrží na vysoké úrovni – 13,5 mil. b/d v letech 2025 i 2026. Výhled pro rok 2026 byl navíc navýšen o 0,2 mil. b/d díky rychlejšímu spuštění projektů v Mexickém zálivu.
Ceny a vývoz zemního plynu
Podle aktuální prognózy EIA se očekává, že cena zemního plynu vzroste z hodnoty těsně pod 3,00 USD za milion britských termálních jednotek (MMBtu) v září 2025 na přibližně 4,10 USD/MMBtu v lednu 2026. Přestože jde o významný nárůst v rámci zimní topné sezóny, je lednový výhled téměř o 50 centů nižší, než udávala předchozí měsíční prognóza.
Tento zmírněný cenový vývoj je důsledkem přehodnocení předpokladů ohledně nabídky. Produkce zemního plynu ve Spojených státech má být podle nových odhadů výrazně vyšší, než se původně očekávalo. Vyšší produkce zároveň znamená, že bude k dispozici více plynu pro uskladnění, což vytváří tlak na nižší spotové ceny, a to navzdory sezonnímu růstu poptávky.
Současně se předpokládá výrazné rozšíření exportní infrastruktury. V průběhu let 2025 a 2026 by měly být uvedeny do provozu nové kapacity v rámci projektů Plaquemines LNG a Corpus Christi LNG Stage 3, což přidá celkově 5 miliard kubických stop denně (Bcf/d) k vývozní kapacitě USA.
Výsledkem těchto investic bude podle EIA nárůst celkového exportu LNG z 11,9 Bcf/d v roce 2024 na 14,7 Bcf/d v roce 2025 a dále na 16,3 Bcf/d v roce 2026. Spojené státy se tak ještě více upevní jako klíčový globální dodavatel LNG, přičemž růst exportní kapacity bude i nadále působit jako jeden z vyrovnávacích faktorů proti přebytku nabídky na domácím trhu.
Graf OIL (H1)
Cena ropy aktuálně testuje Fibonacciho úroveň 38,2 % na ceně 66,25 USD, přičemž se obchoduje na úrovni 66,11 USD. Krátkodobě došlo k průrazu sestupné trendové linie, což je první signál možné změny trendu. Klouzavé průměry EMA 50 (65,58 USD) a SMA 100 (65,22 USD) byly proraženy směrem vzhůru a cena se nad nimi drží, což potvrzuje rostoucí technické momentum. Momentum je na hodnotě 100,9, což značí zrychlení nákupního tempa. Williams %R osciluje kolem hodnoty -12, tedy blízko překoupeného pásma, což může krátkodobě signalizovat mírnou korekci, ale v rámci býčího rozpoložení. Další technická rezistence se nachází na 66,94 USD (50 % Fibonacciho retracement) a 67,64 USD (61,8 %). Naopak nejbližší podpora se nachází kolem 65,39 USD (23,6 %) a 64 USD.
Z technického hlediska je trh s ropou v přechodu do býčí fáze, ale klíčové bude udržení ceny nad EMA a další průraz nad 66,94 USD.
Zdroj: xStation5
Graf NATGAS (H1)
Cena zemního plynu se aktuálně obchoduje na 3,510 USD, těsně nad úrovni 23,6 % Fibonacciho retracementu (3,468 USD). Trend zůstává jednoznačně růstový, o čemž svědčí vyšší minima i maxima. EMA 50 (3,452 USD) i SMA 100 (3,426 USD) byly proraženy a nyní slouží jako podpory. Cena se od nich několikrát odrazila, což potvrzuje sílu kupců. Williams %R se drží kolem -21, tedy v blízkosti překoupené oblasti, ale stále není v extrému. Objem obchodů zůstává na zvýšené úrovni, což podporuje pokračování růstu.
Zdroj: xStation5
