Energie v roce 2026: Klesající ceny ropy, stabilní plyn a růst exportu LNG

Nejnovější krátkodobý energetický výhled amerického Úřadu pro energetické informace (EIA) přináší smíšený obraz vývoje cen energií pro roky 2025 a 2026. Klíčovými tématy jsou pokles cen ropy a pohonných hmot, stabilizace trhu s plynem, rostoucí export LNG a zvyšující se poptávka po elektřině zejména v jižních oblastech USA.
Ceny ropy a pohonných hmot míří dolů
Podle EIA by mělo dojít k dalšímu nárůstu globálních zásob ropy až do roku 2026, což bude mít tlak na pokles cen. Cena ropy Brent by se tak mohla v prvním čtvrtletí 2026 propadnout na průměrných 54 USD za barel a celoroční průměr se má pohybovat kolem 55 USD/barel. I když jde o mírně vyšší odhad než v předchozím měsíci (kvůli aktualizaci zásob v Číně a sankcím vůči Rusku), trend zůstává klesající.
Očekávaný pokles cen ropy se promítne také do maloobchodních cen pohonných hmot. Cena benzínu by měla v roce 2026 klesnout pod 3 USD za galon, což představuje pokles o 10 % oproti roku 2024. Cena nafty by měla dosáhnout 3,50 USD/galon, tedy o 7 % méně než v roce 2024.
Stabilní růst cen plynu díky exportu LNG
U zemního plynu se očekává sezónní růst ceny během zimního období 2025/26, kdy se průměrná cena dostane na 3,90 USD za milion BTU (MMBtu). V průběhu roku 2026 by pak měla cena vzrůst na 4,00 USD/MMBtu, což je o 16 % více než v roce 2025. Hlavním důvodem je zvýšený export LNG v kombinaci s omezeným růstem domácí produkce.
Spojené státy letos exportují 14,9 miliardy kubických stop LNG denně, což je o 25 % více než loni. Největší růst zaznamenalo zařízení Plaquemines LNG v Louisianě, jehož kapacity rostly rychleji, než se čekalo. V roce 2026 by měl export LNG stoupnout o dalších 10 %, což dál posílí americkou roli na globálním trhu s plynem.
Elektřina a uhlí: Růst poptávky i těžby
Poptávka po elektřině v USA podle výhledu poroste o 2,4 % v roce 2025 a o 2,6 % v roce 2026. Největší nárůst se očekává v regionu West South Central (včetně Texasu), kde roste spotřeba elektřiny v datových centrech a kryptoměnových těžebních provozech.
Těžba uhlí má mírně vzrůst v roce 2025, následně v roce 2026 mírně klesnout, ale zůstane nad úrovní 500 milionů krátkých tun (MMst). To je o 15 MMst více, než se předpokládalo v říjnové zprávě, zejména díky znovuotevření tří dolů v Appalačském regionu a menšímu čerpání zásob uhlí ze strany elektráren.
Graf NATGAS (H1)
Aktuálně se cena zemního plynu pohybuje na úrovni 4,497 USD, čímž se vrátila nad hladinu 78,6 % Fibonacciho retracementu (4,464 USD) a EMA 50, což je býčí signál. Objem obchodů rovněž mírně narostl během posledního růstového impulzu, což podporuje důvěryhodnost pohybu.
Zdroj: xStation5
Graf OIL (H1)
Ropa po prudkém výprodeji zaznamenala silný odraz od dna v oblasti 62,35 USD a aktuálně se obchoduje na 63,12 USD. CCI dosahuje 113,1, což značí krátkodobé překoupení, ale zároveň potvrzuje sílu nákupního tlaku. Momentum roste a drží se nad hodnotou 98, což indikuje pokračující dynamiku. Objem obchodů rovněž vzrostl při růstu, což podporuje validitu obratu.
Zdroj: xStation5
