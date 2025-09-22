Eni sází na energii z fúze – uzavírá kontrakt přes 1 miliardu dolarů s americkým startupem CFS

Italská energetická společnost Eni uzavřela více než miliardový kontrakt na nákup elektrické energie s americkou firmou Commonwealth Fusion Systems (CFS), která vyvíjí fúzní elektrárnu ve Virginii. Projekt s názvem ARC by měl do začátku 30. let tohoto desetiletí produkovat energii pomocí jaderné fúze – stejného procesu, který pohání Slunce.
Ačkoliv CFS zatím nezná přesné náklady ani termín dokončení projektu, Eni se zavázala odebírat elektřinu z plánované 400MW elektrárny v okrese Chesterfield, který je součástí rostoucího energetického uzlu amerických datových center. Tento krok posiluje důvěru v komerční budoucnost fúzní energie, kterou Eni považuje za klíč k udržitelnému a levnému energetickému mixu budoucnosti.
Eni mění profil a míří do budoucnosti
Společnost Eni, dříve výrazně orientovaná na fosilní paliva, se rebranduje na technologicko-energetickou firmu. Do startupu CFS investuje již od roku 2018 a aktuální smlouva navazuje na předchozí podobný kontrakt CFS s Googlem, který v červnu uzavřel dohodu na 200 MW z téže elektrárny.
Přestože detaily o množství energie z kontraktu s Eni zatím nebyly zveřejněny, jde o první miliardovou dohodu mezi fúzním startupem a evropskou energetickou firmou, což posouvá komerční jadernou fúzi blíže realitě než kdy dříve.
Jaderná fúze – blíže komerčnímu využití?
Společnost CFS, která vznikla v roce 2018, používá ke spuštění fúzní reakce silné magnety, na rozdíl od laserových metod využívaných v laboratořích. V roce 2022 sice Lawrence Livermore National Laboratory dosáhla přechodného energetického zisku, ale k dosažení stabilního a opakovaného "engineering break-even" stále zbývá kus cesty.
Graf ENI.IT (D1)
Akcie společnosti Eni po silném růstu z letních měsíců vykazují známky krátkodobé korekce. Aktuálně se obchodují na úrovni 14,54 EUR, přičemž cena prolomila pod klouzavý průměr EMA 50 (14,70 EUR), ale stále se drží nad SMA 100 (14,15 EUR), který představuje klíčovou technickou podporu.
Pokud by došlo k průrazu pod SMA 100, mohla by se otevřít cesta k dalším supportům v oblasti 13,80 až 13,50 EUR. Naopak udržení nad touto hladinou a návrat nad EMA 50 by mohl obnovit býčí trend a vést k opětovnému testu rezistence kolem 15,00 EUR.
Zdroj: xStation5
