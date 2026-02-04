Equinor snižuje objem zpětného odkupu akcií po poklesu čtvrtletního zisku

-
Equinor snížil zpětný odkup akcií na 1,5 miliardy USD pro rok 2026 kvůli nižším ziskům.
-
Zisk po zdanění klesl o třetinu a nedosáhl očekávání analytiků.
-
Silný výkon midstream divize a vyšší produkce částečně zmírnily dopad klesajících cen.
-
Firma očekává růst produkce o 3 % v roce 2026 a vstupuje do „normalizované“ fáze trhu.
-
Norský energetický gigant Equinor ASA oznámil snížení zpětného odkupu akcií na 1,5 miliardy USD pro rok 2026, což je výrazný pokles oproti 5 miliardám USD v roce 2025. Tento krok přichází poté, co společnost zveřejnila zklamávající výsledky za čtvrté čtvrtletí, kdy zisk po zdanění klesl téměř o třetinu meziročně a nedosáhl odhadů analytiků.
Za slabšími výsledky stojí pokles cen ropy a zemního plynu, které na konci roku 2025 zakončily s největšími ročními ztrátami od roku 2020. Zatímco ropný sektor po invazi Ruska na Ukrajinu v roce 2022 zažil nebývalý nárůst cen a rekordní zisky, současná situace na trzích signalizuje návrat k normalizaci. Jak uvedl finanční ředitel Torgrim Reitan, „přecházíme z plynového supercyklu do běžného režimu, kde musíme řídit firmu v rámci standardních finančních možností.“
Upravený provozní zisk po zdanění dosáhl 1,55 miliardy USD, přičemž průměrný odhad trhu činil 1,59 miliardy USD. Navzdory nižším cenám dokázala firma částečně zmírnit dopady díky silnému výkonu své midstream divize a rekordní produkci ropy a plynu – včetně příspěvků z nového poli Johan Castberg a brazilského projektu Bacalhau. Celková produkce se meziročně zvýšila a pro letošní rok Equinor očekává další růst o přibližně 3 %.
Divize MMP (marketing, midstream a zpracování) zaznamenala upravený provozní zisk 678 milionů USD, čímž výrazně překonala očekávání (firma dříve cílovala přibližně 400 milionů USD za kvartál).
Výsledky Equinoru jako první z velkých evropských energetik nastavují tón pro celou výsledkovou sezónu. Pozornost se nyní obrací na Shell, který reportuje výsledky ve čtvrtek. V USA již překonaly odhady Exxon Mobil i Chevron.
Graf EQNR.NO (D1)
Akcie Equinor ASA se aktuálně obchodují na úrovni 249,80 NOK a po silném růstu v druhé polovině ledna přešly do fáze konsolidace v pásmu 246–256 NOK. Cena se momentálně drží nad oběma klouzavými průměry – EMA 50 (244,19 NOK) i SMA 100 (241,70 NOK), což signalizuje te Z hlediska technického vývoje je důležité, že se akcie Equinoru dokázaly dostat nad dlouhodobou sestupnou fázi, kterou zakončily průrazem nad SMA 100 v polovině ledna. Udržení nad hranicí 245 NOK (EMA 50) bude klíčové pro potvrzení nového růstového trendu. Naopak průraz pod tuto úroveň by mohl vyvolat návrat k úrovním kolem 238–240 NOK.
Zdroj: xStation5
