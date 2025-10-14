Ericsson překvapil výsledky. Akcie rostou po nové dohodě s Vodafone

- Navzdory klesajícím tržbám zlepšuje Ericsson marže a posiluje svou finanční pozici.
- Navzdory klesajícím tržbám zlepšuje Ericsson marže a posiluje svou finanční pozici.
- Partnerství s Vodafone zajišťuje společnosti dominantní roli jako dodavatel rádiových sítí na několika klíčových evropských trzích.
Ericsson zveřejnil finanční výsledky za třetí čtvrtletí 2025, které překonaly očekávání trhu, a to i přes meziroční pokles tržeb o 9 %. Po zveřejnění dat a oznámení partnerství s Vodafone vzrostla tržní cena akcií společnosti přibližně o 15 %.
Klíčové finanční ukazatele:
- Provozní zisk (EBIT) dosáhl přibližně 1,62 miliardy USD, čímž překonal odhady analytiků, které činily zhruba 1,48 miliardy USD
- Tržby klesly o 9 % na necelých 5,95 miliardy USD
- Hrubá marže vzrostla na 48,1 %, což ukazuje na zlepšenou provozní efektivitu
- EBITA marže činila 27,6 %, částečně podpořená jednorázovým ziskem přibližně 730 milionů USD z prodeje společnosti iconectiv
Navzdory poklesu tržeb Ericsson zdůrazňuje zlepšenou ziskovost a silnou finanční pozici, která umožňuje další investice a růst. Společnost si zajistila významné kontrakty v Indii, Japonsku a Spojeném království, přičemž její řešení 5G Open RAN byla označena za jedna z nejvíce inovativních v oboru.
Zdroj: xStation5
Klíčová dohoda s Vodafone
Ericsson navíc oznámil pětiletý kontrakt s Vodafone, jehož cílem je modernizace síťové infrastruktury operátora na několika evropských trzích. Na základě dohody bude Ericsson exkluzivním dodavatelem rádiové přístupové sítě (RAN) pro Vodafone v Irsku, Nizozemsku a Portugalsku, přičemž si zachová vedoucí roli dodavatele v Německu, Rumunsku a Egyptě.
Dohoda zahrnuje nasazení pokročilého 5G vybavení a softwaru, včetně platformy Intelligent Automation Platform a AI-aplikací rApps od Ericssonu. Tyto technologie mají za cíl automatizaci optimalizace sítě, zvýšení energetické efektivity a zlepšení správy více dodavatelů v rámci sítě.
Německo bude prvním trhem, kde budou tyto řešení implementována, přičemž práce mají začít ve 4. čtvrtletí 2025. Tato dohoda rozšiřuje stávající partnerství Ericssonu s Vodafone, které zahrnuje kontrakt ve výši 12,5 miliardy SEK na rozvoj 5G sítí ve Spojeném království.
