Estee Lauder varuje před slabším ziskem – trh USA, Číny a cla doléhají na kosmetického giganta

Společnost Estee Lauder zklamala investory, když ve středu oznámila, že její celoroční zisk bude pod odhady Wall Street, což poslalo akcie v předobchodní fázi o 9 % níže. Firma zároveň varovala, že cla uvalená administrativou prezidenta Trumpa mohou její zisk v roce 2026 snížit až o 100 milionů dolarů.
Kosmetický gigant čelí přetrvávajícímu oslabení na klíčových trzích v USA a Číně, zatímco nepředvídatelná obchodní politika USA přináší další provozní nejistoty. Ve čtvrtém čtvrtletí firma zaznamenala 13% meziroční pokles organických tržeb, především kvůli slabším výsledkům v kategoriích pleťové kosmetiky a make-upu. Loni přitom tyto tržby rostly o 8 %.
Pod vedením nového CEO Stephana de La Faverieho, který do funkce nastoupil letos, podnik zrychlil uvádění novinek na trh – zejména v oblasti luxusní péče o pleť, zavedl vyšší cenové úrovně, posílil investice a spustil opatření na úsporu nákladů.
Firma již dříve avizovala, že v roce 2026 očekává restrukturalizační náklady mezi 1,2 až 1,6 miliardami USD před zdaněním. Tyto kroky by měly pomoci obnovit růst a konkurenceschopnost.
Pro celý fiskální rok nyní Estee Lauder očekává upravený zisk na akcii v rozmezí 1,90 až 2,10 USD, zatímco konsenzus trhu počítal s 2,21 USD. Výhled tak zůstává pod tlakem, přičemž investoři budou sledovat, zda plánovaná transformace přinese v dalších kvartálech očekávaný efekt.
Akcie společnosti Estée Lauder (EL.US) se po výrazném růstu v předchozích měsících ustálily v oblasti 89,80 USD, kde nyní dochází k boční konsolidaci. Cena se drží nad klouzavými průměry EMA 50 (84,99 USD) a SMA 100 (73,16 USD), což potvrzuje střednědobý býčí trend navzdory aktuální stagnaci. RSI se nachází na hodnotě 54,2, tedy v neutrálním pásmu, což odráží vyvážený poměr mezi nákupními a prodejními silami. MACD zůstává nad nulovou linií, ale histogram ztrácí na síle, což potvrzuje slábnoucí dynamiku růstu a potřebu nového impulzu k prolomení aktuálního pásma.
Nyní je klíčové sledovat, zda se podaří prorazit hladinu rezistence kolem 90–92 USD, která byla v posledních týdnech několikrát testována. Naopak první významná podpora leží v oblasti 85 USD, poblíž EMA 50, jejíž případné proražení by mohlo znamenat hlubší korekci.
