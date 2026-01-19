Nová fronta obchodní války – Grónsko❄️ Poroste zlato dál❓

- Transatlantické vztahy nejhorší za desítky let
- Trump využívá cla k získání Grónska, Evropa zvažuje odvetu
- Ekonomická provázanost nadále hraje ve prospěch Evropy
- USA čelí vážnému dluhovému problému, ze situace může těžit zlato
Napětí mezi USA a Evropou kvůli nekompromisní snaze získat Grónsko ještě nedávno připomínalo jen jiskru – dnes je z něj požár. O víkendu Donald Trump přešel od slov k činům a zahájil další celní a obchodní válku.
Od 1. února 2026 budou zavedeny 10% cla na zboží z Dánska, Norska, Švédska, Francie, Německa, Spojeného království, Nizozemska a Finska. Cla se vztahují výhradně na země, které se rozhodly vyslat své jednotky do Grónska po sérii hrozeb z posledních týdnů. Pokud nedojde k „dohodě,“ jak Trump označuje přechod Grónska pod americkou správu, cla se zvýší na 25 %.
Reakce Evropy se od obchodních jednání z roku 2025 výrazně liší tónem. Namísto politiky kompromisu začala Evropa stanovovat nepřekročitelné hranice americké expanzi a pohrozila řadou finančních a regulačních nástrojů, jejichž uplatnění bude mít ničivý dopad na obě strany. Patří mezi ně i nástroj proti nátlaku (ACI). Na stole je balík omezení vůči USA v hodnotě 93 miliard eur.
Reakce je patrná i na druhé straně Atlantiku. V hlavním proudu americké politiky se čím dál více projevují trhliny a pochybnosti o Trumpově politice, a to nejen ze strany opozice, ale i uvnitř jeho vlastní strany. Mnozí významní republikáni otevřeně tvrdí, že pokus o získání Grónska ukončí Trumpovo prezidenství. Kongres neotálí a již přijímá řadu opatření k zabránění další agresivní politice.
EURUSD (D1)
Euro posiluje po eskalaci
Zdroj: xStation5
Asymetrie závislosti i faktor času hrají proti USA. To je důvodem bezprecedentní agresivity americké administrativy, která ví, že si nemůže dovolit otevřít další frontu v ekonomické a obchodní válce, kterou očividně prohrává. Jaké ekonomické páky mají jednotlivé evropské země v konfrontaci s USA?
Dánsko
Současný vlastník Grónska. Dánsko je sice malá země, ale má významný podíl na trhu s farmaceutiky a námořní logistikou. Novo Nordisk dodává Američanům průlomové léky na obezitu a Maersk ovládá velkou část trhu se zajištěním a přepravou kontejnerů.
Norsko
Norové mají důvod k hněvu – ostrovy Svalbard a Jan Mayen se rovněž objevily na americkém „seznamu přání.“ Norsko je energetická velmoc – významný dodavatel zemního plynu a ropy. Omezení přístupu USA k norským ložiskům by bylo ranou pro americké těžaře. Zároveň Evropa může snížit závislost na USA v segmentu LPG zvýšením těžby v Norsku.
Německo
Spolková republika je v posledních letech často spojována s průmyslovým útlumem, ale Německo je stále třetí největší ekonomikou světa. CNC stroje, senzory, průmyslová chemie, řídicí systémy, farmacie, lasery – produkty firem jako BASF, Siemens či Infineon. USA jsou na ně kriticky závislé. Opačně je závislost asymetrická – USA dodávají hlavně zemědělské a digitální produkty, které jsou nahraditelné.
Francie
Francie se postavila do čela obrany evropských zájmů v Grónsku. Je jadernou a vojenskou velmocí a globálním lídrem v mnoha oblastech. Posílá do USA proudové motory (Dassault, Airbus, ATR) a luxusní zboží (LVMH), dováží IT služby (Oracle, Microsoft, Google) a zemědělské produkty. Závislost je malá a dále se zmenšuje. Dohoda Mercosur navíc umožní nahradit americké zemědělce producenty z Latinské Ameriky a lokální alternativy jako SAP či Mistral mohou nahradit technologické oligopoly ze Silicon Valley.
Nizozemsko
Ačkoli malé, Nizozemsko je supertěžkou vahou v boji za nezávislost na USA. Kontroluje ASML – bez ní by se americký technologický sektor propadl o 20 let zpět. Podobná závislost existuje i v případě produktů NXP. Navíc Nizozemsko je druhým největším exportérem potravin na světě, hned po USA. Nahrazení amerických produktů nizozemskými je pro EU otázkou několika podpisů, což by pro zemědělské státy v USA znamenalo ekonomickou katastrofu.
Spojené království
Ekonomicky se Spojenému království nedaří, ale závislost USA na britských institucích a firmách zůstává obrovská. Například Rolls Royce – bez motorů RR je americký obranný průmysl ztracený. Výroba a opravy letadel již nyní čelí zpožděním – odstřižení RR by zkolabovalo dodavatelské řetězce Pentagonu. UK je navíc druhým největším držitelem amerického dluhu.
Toto je vhodný okamžik přejít k podstatě trhu. Američané čelí obrovskému dluhovému problému – mnohem většímu než Evropa. Zároveň je jejich závislost na zahraničních věřitelích výrazně vyšší.
Aktuální politika prezidentovy administrativy má následující dopady:
-
Snižuje důvěru v USA, americký trh a instituce.
-
To zároveň oslabuje důvěryhodnost amerického dluhu.
-
Klesá poptávka po amerických dluhopisech, dolar oslabuje a výnosy rostou.
-
Krátkodobě to podporuje export a ekonomiku, což je vidět i na současných amerických datech.
-
Z dlouhodobého hlediska se ale dluhová zátěž USA stane neúnosnou.
USA tak čelí volbě – buď ultrauvolněná měnová politika, která by znehodnotila dluh nebo alespoň udržela výnosy na úrovni umožňující jeho obsluhu, anebo bezprecedentní škrty ve výdajích. V každém případě to povede k hospodářské a fiskální krizi – a právě proto se administrativa staví nepřátelsky k Jeromemu Powellovi, který se odmítá tohoto scénáře účastnit.
V případě eskalující konfrontace většina tříd aktiv ztratí, ale potenciální oázou se stanou drahé kovy – především zlato. To je cílem alokace obrovského množství kapitálu, který odchází z akcií a dluhopisů, což je již patrné i na nákupech centrálních bank.
