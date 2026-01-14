ETHEREUM: Vrací se růstový trend na kryptoměnách? 🎢

Po překonání hranice 95 000 USD u Bitcoinu se k rally připojil i Ethereum – druhá největší kryptoměna –, která se odrazila na nejvyšší úroveň za poslední měsíc. Dne 15. ledna 2026 budou akcionáři společnosti BitMine Immersion Technologies – největší veřejně diskutované „Ethereum holdingové“ společnosti na světě, vedené známým stratégem společnosti Fundstrat Tomem Leem (držícím přibližně 3,5 % dostupné nabídky ETH) – hlasovat o masivním navýšení počtu akcií za účelem financování dalších nákupů Etherea na trhu. Pokud akcionáři návrh, který Lee silně podporuje, schválí, mohl by se na trhu objevit velmi silný kupující, který není citlivý na cenu. A pokud bude Bitcoin dále posilovat, mohla by tato kombinace podpořit snahu o obnovení uptrendu.
Společnost BitMine Immersion Technologies má za cíl nashromáždit 5 % všech ETH v oběhu, což znamená, že by při současných cenách musela nakoupit další Ethereum v hodnotě přes 6 miliard USD. Firma v současnosti drží více než 4,16 milionu ETH, pořízených za průměrnou cenu kolem 3 120 USD, a plánuje zvýšit počet autorizovaných akcií v poměru 1:10 (z 500 milionů na 5 miliard akcií). Společnost tvrdí, že rok 2026 by mohl přinést postupné zotavení ceny Etherea, přičemž roky 2027–2028 by mohly nabídnout výrazně silnější růst.
ETHEREUM Graf (D1)
Ačkoli trvalý uptrend není zaručen, graf začíná vykazovat pozitivnější signály pro býky. ETH se na denním časovém rámci dostalo nad 50denní klouzavý průměr (oranžová čára) a blíží se k testu klíčového 200denního exponenciálního klouzavého průměru (EMA200) (červená čára), kde se aktuálně nachází také indikativní trendová linie. Proražení hranice 3 500 USD by mohlo otevřít cestu k testu úrovně 3 800 USD v relativně blízkém horizontu – tato hladina se jeví jako další potenciální rezistence podle nedávného cenového vývoje. Klíčová supportní zóna se aktuálně nachází v oblasti 3 100–3 200 USD, kde se nachází konsolidační pásmo před průrazem, poslední výrazná zelená svíčka a 50denní EMA. Nedávno také banka Standard Chartered zvýšila svůj dlouhodobý cenový cíl pro Ethereum na 40 000 USD do konce roku 2030, přičemž svůj výhled pro rok 2026 snížila z původních 13 000 USD na 7 500 USD – což stále představuje potenciální růst přes 100 % oproti současným úrovním.
Zdroj: xStation5
