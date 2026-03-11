🚨 EURUSD bojuje o 1,16

Pojďme si dát pauzu od eskalujícího konfliktu na Blízkém východě a znovu zaměřit pozornost na makroekonomická data. Hlavním tématem dnešní seance budou data o americké inflaci CPI, která budou zveřejněna ve 13:30.
Co od dat očekávat?
Konsenzus analytiků, který kolísá kolem posledního zveřejněného údaje, naznačuje poměrně vysokou nejistotu ohledně cenové dynamiky v USA, která stále nese statistické dopady uzavření ekonomiky. Zdroj: XTB Research, data Macrobond
Analytici oslovení agenturou Bloomberg uvádějí, že riziko cenových tlaků v americké ekonomice opět vzrostlo, přičemž existuje možnost meziročního údaje na úrovni 2,5 %. Je třeba poznamenat, že tato čísla nezahrnují růst cen energií vyvolaný vojenskými akcemi v Perském zálivu.
Rozpis očekávání analytiků pro dnešní report CPI. Zdroj: Bloomberg Financial
Co ukázala poslední data?
Poslední mimořádně nízký údaj o CPI v USA uspal investory falešným pocitem klidu ještě před nedávným návratem jádrového PCE k symbolické hranici 3 % (data za prosinec), což poukazuje na pokračující silné cenové tlaky u nezbytných výdajů, zejména ve zdravotnictví. Jelikož je PCE posledním, a tedy i nejsnáze odhadnutelným, inflačním ukazatelem v USA, překvapení v podobě vyšších než očekávaných dat za prosinec posílilo obavy z opětovného zrychlení inflace ještě před riziky spojenými s cenami energií.
Zdroj: XTB Research, data Macrobond
Nejistota kolem nadcházejícího údaje souvisí také s inflační dynamikou v posledním měsíci. Za nižším než očekávaným výsledkem stál ve velké míře pokles cen energetických komodit, takže i kdyby data z období před válkou ukázala pokračování tohoto trendu, trh je bude vnímat pouze jako dočasnou úlevu a jako základ pro výraznější odraz inflace v následujících měsících. Inflace nájemného (Shelter) by měla zůstat v klesajícím trendu, i když prostor pro úlevu mohou omezovat rostoucí náklady na zdravotní péči a zboží citlivé na růst cen hliníku.
Meziměsíční pokles cen energetických komodit a ojetých automobilů byl v posledních měsících hlavním zdrojem cenové úlevy v USA. Zdroj: XTB Research, data Macrobond
Graf EURUSD, interval D1
EURUSD dnes znovu klesl pod klíčovou úroveň podpory 1,16 a ignoroval rychle rostoucí ocenění zvýšení úrokových sazeb v eurozóně na swapovém trhu. Vyšší než očekávaná inflace v USA by mohla zmařit naděje na návrat nad 1,162 a posunout kurz zpět pod 1,158. Naopak neutrální výsledek by podpořil další konsolidaci mezi těmito úrovněmi, kterou by dále posilovala nejistota ohledně budoucích dat.
Zdroj: xStation5
Graf USDJPY, interval D1
Měnový pár USDJPY pokračuje v růstovém trendu před zveřejněním americké inflace a nadále hájí klíčovou zónu podpory vyznačenou spodní hranicí rostoucího kanálu, který začal na konci února, a také 50denním EMA. Silnější růst cen v USA by mohl pár teoreticky posunout ještě výše, přibližně k úrovni 159,37 JPY, kde se nacházejí letošní maxima. Naopak případný pokles by mohl vrátit USDJPY zpět k uvedeným technickým úrovním podpory.
Zdroj: xStation5
Denní shrnutí: Týden končí s Brentem na 100 USD a indexy v červených číslech
Tři trhy, které příští týden stojí za pozornost (13.03.2026)
Amazon: Začátek konce AI snů?
AUDUSD ztrácí téměř 1 % 📉
