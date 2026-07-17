EURUSD: Odpor Fedu vůči snižování sazeb podporuje dolar navzdory mírnějším inflačním údajům

Páteční seanci na měnovém páru EURUSD ovlivňují očekávání dalších signálů ohledně budoucího směřování měnové politiky na obou stranách Atlantiku. Trhy pozorně sledují dnešní konečný údaj o inflaci v eurozóně i nedávné komentáře představitelů Federálního rezervního systému, kteří se snaží omezit očekávání brzkého zahájení cyklu snižování úrokových sazeb.
Současná situace na hlavním měnovém páru je obzvlášť zajímavá, protože nižší inflace se již automaticky nepromítá do slabšího dolaru. Nedávná data z USA ukázala výraznější než očekávané zmírnění cenových tlaků, Fed však stále častěji naznačuje, že nechce předčasně vyhlásit vítězství nad inflací.
Na druhé straně trhu euro nadále podporují očekávání, že Evropská centrální banka bude muset zůstat opatrná. Inflace v eurozóně se stále nachází nad cílem ECB, zatímco riziko opětovného růstu cen energií v souvislosti s geopolitickým napětím dále komplikuje výhled měnové politiky.
EURUSD se proto nyní nachází mezi dvěma protichůdnými scénáři a trhy se snaží určit, zda Fed změní svůj postoj rychleji, nebo zda bude ECB nucena ponechat restriktivní nastavení měnové politiky delší dobu.
Zdroj: xStation5
Faktory, které aktuálně ovlivňují EURUSD
1. Inflace v eurozóně: trhy čekají na signál pro ECB
Klíčovou událostí na evropské straně zůstává dnešní zveřejnění konečného údaje o inflaci HICP v eurozóně. Trhy se již nesoustředí pouze na samotnou hodnotu inflace, ale především na to, co by tato data mohla znamenat pro budoucí směřování měnové politiky Evropské centrální banky.
Inflace v eurozóně klesla ze svých předchozích maxim, to však neznamená, že problém ECB byl zcela vyřešen. Cenové tlaky zůstávají nad cílem centrální banky, zatímco investoři nadále pozorně sledují odolnost jádrové inflace a inflace ve službách.
Klíčovou otázkou není pouze to, zda inflace klesá, ale také zda bude tempo dezinflace dostatečné k tomu, aby ECB mohla začít uvolňovat měnovou politiku. Pokud dnešní údaj ukáže, že cenové tlaky zůstávají vytrvalejší, než se očekávalo, trhy mohou snížit očekávání budoucího snižování sazeb, což by mohlo podpořit euro.
Naopak jasnější známky dalšího zmírňování inflace by mohly zvýšit tlak na jednotnou měnu, protože investoři by začali započítávat větší prostor pro budoucí uvolňování měnové politiky ze strany ECB.
Dalším důležitým faktorem zůstává energetický trh. Pokud napětí na Blízkém východě povede k dalšímu růstu cen ropy, inflační tlaky v Evropě by mohly znovu zesílit, což by omezilo schopnost centrální banky upravovat měnovou politiku.
2. Fed se snaží znovu získat kontrolu nad očekáváním snižování sazeb
Nejdůležitějším faktorem pro dolar zůstává komunikace přicházející z Federálního rezervního systému. Nedávná data o inflaci v USA byla výrazně slabší, než se očekávalo, což zpočátku posílilo tržní očekávání, že by Fed mohl začít snižovat úrokové sazby dříve.
Nižší inflace by měla centrální bance přirozeně poskytnout větší prostor pro uvolnění měnové politiky. Zdá se však, že Fed je odhodlán zabránit tomu, aby se trhy příliš rychle přiklonily k holubičí interpretaci.
Kevin Warsh zdůraznil, že Federální rezervní systém nemůže přijmout situaci, kdy inflace dlouhodobě zůstává nad cílem. Jeho komentáře naznačují, že někteří představitelé měnové politiky se nadále obávají příliš brzkého uvolnění. Ještě silnější signály vyslala prezidentka dallaského Fedu Lorie Loganová, která uvedla, že současné úrokové sazby nemusí být dostatečně restriktivní a že další zvýšení by stále mohlo být opodstatněné.
To nutně neznamená, že Fed skutečně přistoupí k dalšímu zvýšení sazeb. Pro trhy je důležitější sdělení, že centrální banka se s jejich snižováním nijak neuspěchává.
Právě tento mechanismus nyní podporuje dolar. Ještě před několika měsíci se slabší inflace téměř automaticky promítala do tlaku na USD. Dnes se trhy mnohem více soustředí na reakční funkci Fedu.
Pokud investoři dospějí k závěru, že inflace klesá, ale Fed hodlá držet sazby na vyšší úrovni delší dobu, dolar by mohl zůstat podpořen.
3. Klíčový skrytý faktor: reálné úrokové sazby a výnosy amerických dluhopisů
Jedním z prvků, který často zůstává v pozadí diskusí o EURUSD, jsou reálné úrokové sazby a dluhopisový trh. Pro dolar není důležitá pouze samotná úroveň inflace, ale především vztah mezi inflačním trendem a očekáváním ohledně politiky Fedu.
Pokud bude inflace v USA nadále klesat, ale Federální rezervní systém zůstane opatrný a odloží snižování sazeb, reálné úrokové sazby by mohly zůstat pro investory atraktivní.
Takový scénář by znamenal nižší inflaci, ale zároveň relativně vysoké výnosy dluhopisů a omezená očekávání rychlého uvolňování měnové politiky. Právě proto nedávná slabší inflační data nevyvolala trvalejší pokles dolaru.
Trhy si stále více uvědomují, že samotné zlepšování inflačních dat nemusí stačit k oslabení USD, pokud Fed zachová opatrný přístup a ponechá měnovou politiku restriktivní po delší dobu.
4. Napětí v Perském zálivu a ropa: návrat inflačních rizik
Posledním faktorem ovlivňujícím EURUSD zůstává geopolitické prostředí. Rostoucí napětí v Perském zálivu znovu zvýšilo význam ropného trhu a riziko narušení dodávek.
Vyšší ceny energií mohou měny ovlivňovat dvěma hlavními způsoby. Prvním je inflace. Dražší ropa by mohla zpomalit další pokles spotřebitelských cen a omezit prostor centrálních bank pro snižování úrokových sazeb.
Druhým kanálem je averze k riziku. V obdobích zvýšené nejistoty investoři často přesouvají kapitál do amerického dolaru jako hlavní světové bezpečné měny.
Pro EURUSD to představuje další komplikaci. Vyšší ceny ropy by mohly současně zvýšit očekávání restriktivnější politiky ECB i Fedu a zároveň podporovat dolar prostřednictvím silnější poptávky po defenzivních aktivech.
EURUSD: trhy čekají na odpověď, kdo dokáže držet restriktivní politiku déle
Současná situace na hlavním měnovém páru odráží střet několika protichůdných scénářů. Fed se snaží přesvědčit trhy, že nižší inflace automaticky neznamená okamžité zahájení cyklu snižování sazeb.
ECB sleduje zmírňování cenových tlaků, stále se však musí vyrovnávat s inflací nad cílem a rizikem opětovného růstu cen energií. Geopolitická nejistota navíc dále posiluje roli dolaru jako bezpečného aktiva.
Nejdůležitějším reakčním kanálem zůstávají výnosy dluhopisů a očekávání ohledně budoucího vývoje úrokových sazeb.
Pokud trhy dospějí k závěru, že Fed zachová restriktivní postoj déle, než se dříve očekávalo, dolar by mohl zůstat podpořen i při pokračujícím poklesu inflace. Naopak silnější přesvědčení, že je proces dezinflace v USA udržitelný a umožní Fedu začít uvolňovat měnovou politiku, by mohlo znovu zvýšit tlak na dolar.
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