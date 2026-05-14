Evropské akcie po propadu lákají k nákupu 📉 BlackRock sází na obrat v eurozóně 💶

- BlackRock považuje akcie v eurozóně po nedávném poklesu za atraktivnější.
- Euro Stoxx 50 od začátku března klesl o 3,8 %, zatímco S&P 500 a KOSPI výrazně rostly.
- BlackRock vybírá zisky z asijských polovodičů a část kapitálu přesouvá do francouzských akcií.
- Hlavní příležitostí pro Evropu může být fiskální podpora a investice do energetické bezpečnosti.
Akcie v eurozóně podle Thomase Beckera z BlackRocku po nedávném poklesu vypadají atraktivněji. Evropské trhy sice měly silný začátek roku, ale od vypuknutí íránské války začaly výrazně zaostávat za zbytkem světa. Index Euro Stoxx 50 od začátku března klesl o 3,8 %, zatímco americký S&P 500 vzrostl přibližně o 8 % a jihokorejský KOSPI dokonce o zhruba 38 %. Tento rozdíl ve výkonnosti podle Beckera vytváří prostor pro přesun části kapitálu z dražších a silně rostoucích segmentů do levnějších evropských titulů, které mohou těžit z budoucích fiskálních investic.
Evropa je ve srovnání se Spojenými státy citlivější na energetický šok, protože vyšší ceny energií více dopadají na průmysl, spotřebitele i firemní marže. Zároveň evropským akciím chybí silný růstový impuls z oblasti umělé inteligence, který v posledních měsících podporuje trhy v USA i Asii. BlackRock proto podle Beckera vybírá zisky z nadvážených pozic v asijských polovodičových akciích, včetně titulů z Tchaj-wanu, Jižní Koreje a Japonska, a část kapitálu přesouvá do akcií v eurozóně. Zvlášť atraktivně podle něj vypadají francouzské akcie, které po slabším vývoji za poslední roky nabízejí zajímavější ocenění.
Becker upozorňuje zejména na francouzský index CAC, jehož zaostávání za poslední jeden až tři roky je podle něj výrazné. Francouzský trh je navíc cyklicky citlivý a zahrnuje i velké energetické společnosti, což z něj v současném prostředí dělá potenciálního kandidáta na obrat. Podle Beckera může být současná situace fází, kdy je nálada na trhu velmi slabá, ale právě to může vytvářet zajímavý vstupní bod pro dlouhodobější investory.
Investiční teze pro eurozónu stojí hlavně na očekávání, že současná energetická krize donutí evropské politiky k výraznějším investicím do produktivity, infrastruktury a energetické bezpečnosti. Pokud by vlády skutečně využily tlak vyšších cen energií jako důvod pro fiskální podporu a dlouho odkládané investice, mohly by z toho těžit zejména průmyslové, energetické a cyklické společnosti. Pro evropské akcie by to znamenalo nový impuls v době, kdy trh zatím zůstává ve stínu USA a Asie.
BlackRock však zároveň upozorňuje, že Evropa čelí strukturálním problémům v oblasti umělé inteligence. Jedním z hlavních omezení jsou vysoké ceny elektřiny, které mohou být až třikrát vyšší než v jiných regionech. To zhoršuje ekonomiku datových center a komplikuje evropskou snahu stát se konkurenceschopným hráčem v AI infrastruktuře. Zatímco USA a část Asie těží z masivních investic do polovodičů, datových center a výpočetního výkonu, Evropa musí nejprve vyřešit energetickou nákladovost a stabilitu dodávek.
Z investičního pohledu tak evropské akcie představují kombinaci příležitosti a rizika. Na jedné straně jsou po nedávném zaostávání levnější a mohou těžit z případné fiskální podpory, investic do energetické bezpečnosti a návratu kapitálu do cyklických sektorů. Na druhé straně zůstává Evropa zranitelná vůči cenám energií a zaostává v oblasti AI investic. Pro investory proto může být klíčové vybírat spíše konkrétní segmenty a trhy, například francouzské akcie, než sázet plošně na celý evropský trh.
