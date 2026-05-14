US OPEN: Akcie Cisco prudce rostou. Trhy otevírají výše ⏰

Futures na S&P 500 rostou o 0,3 %, futures na Nasdaq 100 přidávají 0,2 % a futures na Dow Jones posilují výrazně o 0,8 %. Dow tak míří zpět k psychologické hranici 50 000 bodů. Hlavními tahouny růstu jsou kombinace skvělých výsledků Cisco, silného burzovního debutu výrobce AI čipů Cerebras a pozitivních signálů z prvního dne summitu Trump–Xi v Pekingu. Rostou také evropské trhy. DAX přidává 1,3 %, ačkoli několik evropských burz je kvůli státnímu svátku zavřených.
Hlavním faktorem, který dnes ovlivňuje sentiment, je summit Trump–Xi v Pekingu. Jde o událost historického významu, jak ji popsal generální ředitel Nvidie Jensen Huang, který byl součástí delegace. Si Ťin-pching řekl přítomným generálním ředitelům, včetně Elona Muska, Tima Cooka a Jensena Huanga, že „dveře Číny do světa se budou jen dále otevírat“. Tržní průlom přišel se zprávou agentury Reuters, podle níž by USA měly dát zelenou prodeji čipů Nvidia H200 zhruba 10 čínským společnostem. Ačkoli se ministerstvo financí od této informace distancovalo, trh ji přijal nadšeně. Obě země se také shodly, že Hormuzský průliv musí zůstat otevřený, a Čína vyjádřila zájem nakupovat větší množství americké ropy. To je významný signál pro komoditní trh.
Na sektorové úrovni jasně dominují technologie, zejména polovodiče, kde index SOX od května 2025 výrazně překonává širší trh. Nvidia roste o 2,4 %, TSMC o 1,0 % a Broadcom o 1,3 %, zatímco poptávka míří na celý ekosystém AI infrastruktury. Nejhůře si vedou mediální společnosti, přičemž Google/Alphabet klesá o 0,9 %, a také vybrané zdravotnické firmy, například Doximity, která zaznamenává výrazný propad. Stříbro klesá o 2,56 % a táhne dolů segment drahých kovů, zatímco ropa WTI roste o 0,8 % na 101,78 USD. Energie tak zůstávají volatilní součástí inflační skládačky.
- Cisco (CSCO, +16 až 18 %) je bezpochyby hvězdou dne. Společnost vykázala rekordní tržby za Q3 FY2026 ve výši 15,8 miliardy USD (+12 % meziročně), čímž překonala konsenzus. EPS dosáhl 1,06 USD oproti očekávání 1,04 USD. Klíčovým katalyzátorem je růst objednávek v oblasti AI infrastruktury o více než 50 %. Cisco nyní očekává za celý fiskální rok 2026 objednávky související s AI v objemu 9 miliard USD. Společnost oznámila restrukturalizační program v hodnotě přibližně 1 miliardy USD, v jehož rámci propustí téměř 4 000 zaměstnanců, tedy kolem 5 % pracovní síly. Zdroje chce soustředit na optiku, bezpečnost a AI. Barclays se domnívá, že je „příliš brzy“ na prodej polovodičových akcií. Výsledky Cisco tento pohled podporují a naznačují, že supercyklus AI infrastruktury pokračuje.
Akcie Cisco dnes prudce rostou a posouvají cenu na nová historická maxima. Zdroj: xStation
- Nvidia (NVDA, +2,4 %) roste po zprávě agentury Reuters, že USA povolily prodej čipů H200 do Číny. Generální ředitel Jensen Huang navíc osobně doprovodil Trumpa do Pekingu. Trh to vnímá jako signál, že se odemyká jeden z největších potenciálních trhů výrobce. Implikovaná volatilita SPX naznačuje, že výsledky Nvidie plánované na 21. května zůstávají největším „event riskem“ v kalendáři. Trh je vnímá jako mnohem významnější katalyzátor než samotný summit.
- Cerebras Systems (CBRS) debutovala na burze Nasdaq poté, co v IPO získala 5,55 miliardy USD při ceně 185 USD za akcii, tedy nad již zvýšeným cenovým rozpětím. Poptávka převýšila nabídku 20krát a jde o největší IPO roku 2026. Společnost, která vyrábí čipy pro AI inference, má mezi klienty Amazon a OpenAI. Transakce podporuje celý sektor.
- Doximity (DOCS, -21 až -23 %) zaznamenává jeden z největších jednodenních propadů. Digitální platforma pro lékaře zklamala výhledem pro aktuální kvartál i celý rok, zatímco EPS za Q4 ve výši 0,26 USD zaostal za očekáváním 0,28 USD. Investice do AI tlačí na marže a společnost obdržela sérii snížení doporučení od Baird, Wells Fargo, Jefferies a KeyBanc, ve všech případech na neutrální hodnocení.
- StubHub (STUB, +14 až 16 %) vstupuje na trh se solidními výsledky. Tržby za Q1 dosáhly 446 milionů USD oproti očekávaným 432 milionům USD, zatímco EBITDA ve výši 72,1 milionu USD překonala konsenzus 65,1 milionu USD. Společnost zároveň potvrdila celoroční výhled.
