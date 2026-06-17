Evropský automobilový průmysl pod tlakem – BMW na nejnižší úrovni od roku 2020

Akcie evropských automobilek se ve středu dostaly pod tlak poté, co BMW výrazně snížilo své finanční výhledy pro rok 2026.
Varování německé skupiny zasáhlo nejen samotné akcie BMW, ale vyvolalo také obavy o další společnosti v segmentu – především Mercedes-Benz a Volkswagen.
- BMW klesá o více než 6 %, Mercedes ztrácí více než 3 % a Volkswagen oslabuje o více než 1 %. Výprodej ukazuje, že investoři nevnímají problémy BMW jako riziko specifické pouze pro jednu firmu, ale jako varovný signál pro celý automobilový sektor.
- BMW výrazně snížilo svůj výhled marže EBIT pro rok 2026 v automobilovém segmentu na 1–3 % z předchozích 4–6 %. Společnost zároveň uvedla, že hrubý zisk skupiny klesne o více než 15 %. Dříve přitom BMW i trh očekávaly pouze mírné zhoršení výsledků.
- Hlavním důvodem snížení výhledu má být prohlubující se zpomalení v Číně, zejména v segmentu vozů se spalovacím motorem (ICE).
Dalším zdrojem tlaku zůstává válka v Íránu, která podle společnosti výrazně zvýšila náklady na energie a zhoršila globální spotřebitelský sentiment více, než se původně předpokládalo.
Analytici Barclays upozornili, že negativní srovnávací efekt může obzvlášť silně pocítit Mercedes. Důvodem je podobná expozice vůči Číně a citlivost na globální zhoršení poptávky v segmentu prémiových vozů. Mercedes však zatím vlastní výhledy neaktualizoval.
Jde už o třetí revizi zisku BMW spojenou s Čínou za poslední 2 roky, což oslabuje jeho dřívější image stabilní společnosti. Zároveň to vyvolává otázky ohledně další přítomnosti evropských firem na čínském trhu a jejich schopnosti konkurovat místním výrobcům podporovaným vládou.
Trh stále více započítává scénář, ve kterém tlak čínské konkurence, slábnoucí poptávka po vozech se spalovacím motorem a rostoucí geopolitická zátěž představují spíše strukturální problém než dočasný faktor.
BMW.DE (D1)
Graf společnosti vypadá poměrně nepříznivě. Od lokálního vrcholu ze začátku roku valuace klesly o více než 30 %. Death cross z dubna stlačil cenu akcií na nejnižší úroveň od konce roku 2020. Stojí však za zmínku, že hodnoty RSI už dosáhly extrémního pásma (24,6), což podporuje scénář alespoň dočasného odrazu. Zdroj: xStation5
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