Tisková konference Fedu: Warsh chválí kapitálové výdaje a zlepšuje náladu na trzích

Inflace a měnová politika
- Dlouhodobý proces: Inflační problémy, které přetrvávají déle než pět let, nelze vyřešit za devět týdnů.
- Žádná flexibilita u cíle: Fed je odhodlán obnovit cenovou stabilitu. O žádném „měkkém“ inflačním cíli se nemluví. Warsh však zároveň znovu nenabízí konkrétní odpověď na to, jak chce postupovat.
- Připravenost jednat: Pokud to bude nutné a vhodné, výbor nebude váhat zasáhnout.
Konec éry forward guidance
- Bez prognóz: Dnešní prohlášení se záměrně vyhýbá odhadům dalšího vývoje sazeb. Warsh forward guidance výrazně kritizuje.
- Nová role centrální banky: Účastníci trhu se musí naučit „hrát hru, nikoli rozhodčího“. Pozornost investorů se tak přesouvá přímo k tvrdým ekonomickým datům.
- Fed mimo centrum pozornosti: Situace, kdy centrální banka nemusí být neustále v centru pozornosti trhů, je podle Warshe změnou k lepšímu. Je však třeba připomenout, že Fed dříve fungoval jako stabilizační prvek trhu. Warshova dnešní slova o kapitálových výdajích však mohou náladu částečně zlepšit.
Stav ekonomiky a dluhopisového trhu
- Odolnost ekonomiky: Americká ekonomika vykazuje působivou odolnost, a to i navzdory nedávným šokům.
- Trh práce a inflace: Růst zaměstnanosti drží tempo s růstem pracovní síly, inflace však stále zůstává nad 2% cílem.
- Vyšší výnosy: Nominální i reálné výnosy amerických státních dluhopisů jsou napříč výnosovou křivkou výrazně vyšší.
Technologický sektor a kapitálové výdaje
- Investiční skok: Rychlý růst kapitálových výdajů v technologickém sektoru je mimořádný a zaslouží si pozornost.
- Základ budoucího růstu: Kapitálové výdaje vytvářejí podmínky pro budoucí hospodářský růst.
Atmosféra uvnitř FOMC
- Konstruktivní diskuse: Přestože se objevily nesouhlasné hlasy podporující zvýšení sazeb, debaty uvnitř FOMC byly podle vyjádření kolegiální a konstruktivní.
Jak interpretovat slova šéfa Fedu?
Jestřábí rétorika bez konkrétních závazků – oficiální rozloučení s forward guidance
- Warshova slova o inflaci znějí tvrdě a nekompromisně. Připomíná, že Fed nebude slevovat z 2% cíle a že neexistují jednoduchá řešení.
- Tato přísná rétorika však není doprovázena žádnými pevnými závazky ani harmonogramem budoucích rozhodnutí. Warsh jasně signalizuje odklon od tradiční forward guidance.
- Fed se tak vzdává odpovědnosti za přímé řízení očekávání investorů a nutí trh, aby byl plně závislý na datech. Investoři mají sledovat makroekonomické údaje, nikoli hledat skryté významy ve vyjádřeních centrálních bankéřů.
Pozitivní signál pro technologie a investice
- Velmi významným a býčím prvkem projevu byl pohled na kapitálové výdaje v technologickém sektoru.
- Akciový trh měl v poslední době výrazné obavy z vysokých investic do AI infrastruktury a nových technologií. Ty byly vnímány jako riziko odlivu hotovosti bez rychlé návratnosti.
- Warsh však tento trend hodnotí jednoznačně pozitivně. Vyšší kapitálové výdaje nevnímá jako hrozbu ani bublinu, ale jako klíčový základ budoucí produktivity a dlouhodobého hospodářského růstu.
- Takové hodnocení ze strany Fedu dává technologickým gigantům určitou zelenou a oslabuje narativ o „pálení kapitálu“.
- V reakci na jeho slova US100 vymazal celý předchozí pokles, což zvyšuje naději na návrat indexu nad 28 000 bodů.
- Pokud budou výsledky společností Microsoft a Meta silné, existuje šance, že futures kontrakty uzavřou v kladných hodnotách poprvé po šesti seancích.
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Méně jestřábí slova a holubičí vyhýbání se odpovědím. EURUSD během otázek a odpovědí Kevina Warshe na úrovni 1,1450
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