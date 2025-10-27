Exxon Mobil žaluje Kalifornii kvůli zákonům o zveřejňování emisí a klimatických rizik

-
Exxon Mobil žaluje Kalifornii kvůli dvěma zákonům (SB 253 a SB 261), které požadují zveřejňování emisí a klimatických rizik.
-
Společnost tvrdí, že zákony porušují její právo na svobodu projevu a jsou v rozporu s federální legislativou.
-
Výsledek sporu může ovlivnit klimatickou legislativu na úrovni jednotlivých států USA.
-
Zákony mají začít platit v roce 2026, ale soudní spor může jejich účinnost oddálit nebo zrušit.
-
Společnost Exxon Mobil podala žalobu na stát Kalifornie, kterou napadá dva nové zákony týkající se povinnosti firem zveřejňovat informace o emisích skleníkových plynů a klimatických rizicích. Žaloba byla podána 25. října 2025 u federálního soudu v Kalifornii a představuje významnou právní výzvu vůči státním klimatickým regulacím.
Podstata sporu
Exxon napadá Senátní návrhy zákona č. 253 a 261, které podle ní porušují právo na svobodu projevu. Tvrdí, že je donucována zveřejňovat informace, s nimiž nesouhlasí, což je formou „vynuceného projevu“.
Zákon SB 253 vyžaduje od roku 2026, aby společnosti s obratem nad 1 miliardu USD podnikající v Kalifornii povinně zveřejňovaly jak přímé, tak nepřímé emise (včetně emisí v dodavatelském řetězci).
Zákon SB 261 pak ukládá firmám s obratem nad 500 milionů USD povinnost informovat o klimatických finančních rizicích a strategiích řízení těchto rizik. Exxon tvrdí, že tento zákon je v rozporu s pravidly federálního úřadu pro dohled nad cennými papíry (SEC).
Právní a politický dopad
Pokud Exxon ve sporu uspěje, mohlo by to omezit pravomoci států ve vztahu k povinnému zveřejňování klimatických informací. Kalifornie, která je známá přísnou ekologickou legislativou, by tím přišla o klíčový nástroj klimatické politiky.
Spor může ovlivnit další státy, které plánují podobné regulace, a posílit odpor velkých firem vůči státním klimatickým opatřením.
Rizika a další vývoj
Soud bude posuzovat, zda kalifornské zákony nepřekračují rámec ústavních práv a zda nejsou v rozporu s federálními předpisy. V případě rozhodnutí ve prospěch Exxonu by mohlo dojít k odkladu nebo zablokování účinnosti zákonů plánovaných na rok 2026.
Exxon riskuje reputační újmu a nejistotu ohledně budoucích regulačních požadavků. Kalifornie může ztratit jeden z hlavních nástrojů pro dosažení transparentnosti korporací v oblasti klimatických rizik.
