Exxon překonal odhady zisku díky rekordní těžbě v Guyaně a Permianu, navzdory nižším cenám ropy

-
Exxon překonal odhady zisku s 1,88 USD/akcii díky rekordní těžbě v Guyaně a Permianu.
-
Volný cash flow klesl o 44 % kvůli vyšším investičním výdajům.
-
Společnost zvýšila dividendu o 4 % a pokračuje ve zpětném odkupu akcií.
-
Přes silný provozní výkon akcie reagovaly poklesem, trh zohlednil vyšší náklady a nejistotu na globálním trhu s ropou.
-
Exxon Mobil v třetím čtvrtletí překvapil trh, když překonal očekávání Wall Street ohledně zisku, a to především díky rekordní produkci ropy a plynu v Guyaně a Permian Basin. Tento růst výkonu pomohl kompenzovat dopad nižších cen ropy na celkové výsledky.
Společnost dosáhla upraveného čistého zisku 8,1 miliardy USD, tedy 1,88 USD na akcii, zatímco analytici očekávali pouze 1,82 USD. CEO Darren Woods uvedl, že jde o nejvyšší zisk na akcii ve srovnatelném cenovém prostředí, což podtrhuje efektivitu společnosti i při méně příznivých tržních podmínkách.
Navzdory úspěšnému čtvrtletí se volný peněžní tok propadl na 6,3 miliardy USD z 11,3 miliardy USD před rokem, především kvůli vyšším výdajům na rozšíření těžby v Permian Basin. Právě zde Exxon dosáhl rekordní produkce 1,7 milionu barelů ropného ekvivalentu denně, zatímco z Guyany přesáhl objem 700 000 barelů denně.
Společnost zároveň investovala i do akcionářů – vyplatila 4,2 miliardy USD na dividendách a odkoupila akcie za dalších 5,1 miliardy USD. Exxon také zvýšil čtvrtletní dividendu o 4 % na 1,03 USD na akcii, a je na cestě splnit roční cíl zpětného odkupu akcií ve výši 20 miliard USD.
Na druhou stranu trh reagoval vlažně – akcie společnosti v premarketu oslabily o 1,8 %, což odráží smíšené vnímání výsledků. Analytici upozorňují na vysoké výdaje, včetně 510 milionů USD na restrukturalizaci, které částečně tlumí pozitivní dojem z vyššího zisku a dividend.
Zisk z upstream segmentu dosáhl 5,7 miliardy USD, zatímco rafinace přispěla 1,8 miliardy USD. Společnost také oznámila, že její kapitálové výdaje za rok 2025 budou pravděpodobně pod spodní hranicí plánovaného rozpětí 27–29 miliard USD, pokud nepočítáme akvizice.
Celkově Exxon ukazuje, že i v prostředí nižších cen ropy (Brent v průměru 68,17 USD/barel, což je meziročně pokles o 13 %) dokáže držet krok díky produktivitě a silným provozním základům. Pozitivem je i meziroční nárůst průměrné ceny zemního plynu v USA o 38 %, který částečně vyrovnal ztráty na ropném trhu.
Graf XOM.US (D1)
Akcie Exxon Mobil se aktuálně obchodují na ceně 114,23 USD a krátkodobě korigují po předchozím růstovém impulzu. Cena se však stále drží nad oběma klouzavými průměry, což udržuje pozitivní technický výhled. EMA 50 (112,93 USD) a SMA 100 (111,65 USD) působí jako klíčové podpůrné úrovně, které trh zatím respektuje. RSI na úrovni 52,4 se nachází ve středním pásmu, tedy nevykazuje známky překoupení ani přeprodanosti. Trh má prostor pro pohyb oběma směry.
Zdroj: xStation5
