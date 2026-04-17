Rozjíždí se nový boj o grónské nerostné bohatství? ❄️

- Critical Metals zvýšila podíl v projektu Tanbreez na 92,5 %
- Ložisko obsahuje vzácné kovy jako terbium a dysprosium
- Projekt může podpořit dodavatelský řetězec orientovaný na USA a spojence
- Rozvoj těžby v Grónsku brzdí povolení i vysoké náklady
Společnost Critical Metals Corp. navýšila svůj podíl v ložisku Tanbreez v Grónsku a nově ovládá 92,5 % projektu. Firma tak výrazně posiluje kontrolu nad aktivem, které by se v budoucnu mohlo stát součástí dodavatelského řetězce orientovaného na USA a jejich spojence.
Tanbreez patří mezi významná naleziště vzácných zemin, včetně prvků jako terbium a dysprosium, které jsou klíčové pro spotřební elektroniku, moderní technologie i obranný průmysl. Právě tyto suroviny jsou čím dál důležitější v době, kdy západní země hledají cestu, jak omezit závislost na Číně, která dnes dominuje globálnímu zpracování vzácných zemin.
Akvizicí zbývajícího podílu od společnosti Rimbal Pty Ltd. získává Critical Metals většinovou kontrolu nad projektem a lepší výchozí pozici pro jeho další rozvoj. Firma se k transakci veřejně nevyjádřila, ale krok jasně zapadá do širšího trendu posilování kontroly nad strategickými surovinami.
Grónsko se v posledních letech dostává do centra pozornosti právě kvůli svému nerostnému bohatství. Pro investory i vlády představuje zajímavou alternativu k tradičním dodavatelům. Rozvoj těžby v této oblasti však naráží i na řadu překážek, zejména na složité povolovací procesy a vysoké provozní náklady.
Z pohledu trhu jde o další signál, že boj o přístup ke kritickým surovinám dál sílí. Pokud se podaří projekt Tanbreez posunout do produkční fáze, mohl by sehrát důležitou roli v budování západního řetězce pro dodávky strategických kovů mimo čínský vliv.
