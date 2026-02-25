FedEx investuje do plně automatizovaného cargo hubu na letišti Navi Mumbai zhruba 275 mil. USD

FedEx rozšiřuje své působení v Indii o nový, plně automatizovaný letecký cargo hub na letišti Navi Mumbai International Airport (NMIA). Firma uvedla dlouhodobý investiční plán (oznámený v místní měně), který při aktuálním kurzu odpovídá zhruba 275 mil. USD.
Investice FedEx v Indii: co se na NMIA staví
FedEx uvádí, že projekt podpoří hub o velikosti 300 000 sq. ft., který vzniká ve spolupráci s Adani Airport Holdings Ltd. (AAHL). Po zprovoznění má podle firmy vytvořit více než 6 000 přímých i nepřímých pracovních míst.
Automatizace a rychlejší zpracování zásilek
Podle FedEx bude hub vybaven automatizovaným tříděním, dimenzionálním skenováním, vysokorychlostním screeningem a vyhrazenými stáními pro letadla. Cílem je současné zpracování příchozích i odchozích zásilek a vyšší předvídatelnost tranzitních časů.
Proč FedEx posiluje kapacitu v západní Indii
FedEx popisuje hub jako regionální konsolidační a redistribuční centrum, které má propojit Indii s jihovýchodní Asií, Blízkým východem, Evropou a USA. Firma zároveň zdůrazňuje multimodální napojení NMIA a blízkost klíčové obchodní infrastruktury.
Co to může znamenat pro exportéry a dodavatelské řetězce
FedEx uvádí, že hub má podpořit sektory s vysokou hodnotou a citlivostí na čas, jako jsou elektronika, strojírenství, farmacie a rychle se kazící zboží. Zlepšená spolehlivost má podle firmy pomoci také mikro, malým a středním podnikům (MSME) při exportu a importu.
Ending: Klíčové bude tempo výstavby, následný náběh provozu na NMIA a to, jak rychle se dodatečná kapacita promítne do rychlejších a stabilnějších mezinárodních přepravních tras pro západní Indii.
