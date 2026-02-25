Haleon ztrácí tempo. Slabá chřipková sezóna sráží růst 📉

-
Tržby v roce 2025 vzrostly o 3 %, pod očekáváním trhu.
-
Slabá chřipková sezóna a nízká důvěra spotřebitelů v USA.
-
Akcie oslabily až o 5,6 %.
-
Firma cílí na úspory 800 mil. GBP a očekává růst 3–5 % letos.
-
Tržby v roce 2025 vzrostly o 3 %, pod očekáváním trhu.
-
Slabá chřipková sezóna a nízká důvěra spotřebitelů v USA.
-
Akcie oslabily až o 5,6 %.
-
Firma cílí na úspory 800 mil. GBP a očekává růst 3–5 % letos.
Akcie společnosti Haleon zaznamenaly největší intradenní pokles za téměř rok poté, co firma oznámila slabší než očekávané výsledky za rok 2025. Důvodem byla především mírná sezóna nachlazení a chřipek, která snížila poptávku po volně prodejných lécích.
Tržby zaostaly za očekáváním
Haleon uvedl, že tržby v roce 2025 vzrostly o 3 %, což je pod odhady analytiků (3,3 %) i pod vlastním sníženým cílem (3,5 %).
Slabší výkon byl patrný zejména v USA, kde se negativně projevila:
-
Nižší spotřebitelská důvěra
-
Tlak na vyšší ceny
-
Slabší poptávka po produktech jako Sensodyne
Prodeje léků proti bolesti, například Panadol či Advil, byly rovněž ovlivněny slabší sezónou respiračních onemocnění. Akcie společnosti během dne oslabily až o 5,6 %, což představuje největší pokles od dubna 2025.
Výhled zůstává opatrný
Vedení očekává, že slabší poptávka přetrvá minimálně do konce chřipkové sezóny v březnu. Pro aktuální rok firma předpokládá růst tržeb v rozmezí 3–5 % a zachovává střednědobý cíl 4–6 % ročně. Haleon, která vznikla oddělením od farmaceutických gigantů GSK plc a Pfizer Inc., zároveň pokračuje v optimalizaci nákladů. Do pěti let chce snížit náklady minimálně o 800 milionů liber prostřednictvím zefektivnění portfolia a provozu.
Strategie pro USA
CEO Brian McNamara uvedl, že firma neplánuje výrazné cenové zásahy, ale soustředí se na zvýšení konkurenceschopnosti a lepší umístění produktů u klíčových retailerů ve druhém čtvrtletí. Cílem je návrat amerického trhu k růstu v průběhu letošního roku.
Graf HLN.UK (D1)
Akcie se aktuálně obchodují kolem 3,88 GBP a po předchozím růstu dochází ke korekci směrem k důležité technické zóně. Cena se vrací k EMA 50 (3,86 GBP), která dosud fungovala jako dynamická podpora krátkodobého růstu. Nadále se však drží výrazně nad SMA 100 (3,69 GBP), což potvrzuje, že střednědobý trend zůstává rostoucí. Klíčové nyní bude, zda EMA 50 udrží aktuální tlak prodejců. RSI se nachází na hodnotě 49,0, tedy v neutrálním pásmu, což značí vyrovnanost mezi nabídkou a poptávkou po předchozím překoupeném stavu.
Z pohledu cenové struktury zůstává nejbližší rezistence v pásmu 4,05–4,10 GBP, kde se nachází nedávná maxima. Naopak při prolomení podpory kolem 3,85 GBP by mohl následovat pokles směrem k oblasti 3,70 GBP, kde leží SMA 100 a předchozí konsolidační pásmo.
Zdroj: xStation5
Zjistěte o akciích, ETF i obchodování více:
- Investice do AI: Nejlepší společnosti pro investice
- ETF vs. akcie: Srovnání, výhody, nevýhody a jak si vybrat
- Investování do akcií – Co je to obchodování s akciemi?
- Jak sestavit portfolio z akcií a ETF fondů?
- Jaké jsou 4 různé typy akcií?
- Investice do vesmíru: jak najít vesmírné akcie?
- Nejlepší ETF fondy 2026 – cesta k pasivnímu investování?
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
Denní shrnutí: Začátek konce dezinflace?
Block Inc. propouští 40 % zaměstnanců a roste o 16 % – Je to nový paradigma?
Applied Optoelectronics prudce roste: výhled pro optiku do AI datacenter zrychluje
CoreWeave se propadá o více než 17 %: investoři znejistěli z capexu 30–35 mld. USD
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.