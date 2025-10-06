Fifth Third kupuje Comerica za 10,9 miliardy USD. Vznikne devátá největší banka v USA

-
Fifth Third kupuje Comerica za 10,9 mld. USD, vzniká 9. největší banka v USA.
-
Cílem je získat podíl na nejrychleji rostoucích amerických trzích a diverzifikovat příjmy.
-
Comerica přináší silné pozice v platbách a správě majetku, každá s potenciálem přes 1 mld. USD ročně.
-
Sloučení odráží širší trend konsolidace mezi regionálními bankami v reakci na změny trhu a regulace.
-
Americká banka FifthThird oznámila, že za 10,9 miliardy USD v akciích převezme regionálního poskytovatele Comerica. Spojením vznikne devátá největší banka ve Spojených státech, která bude mít silnou pozici v růstu nejrychlejších amerických trhů, včetně jihovýchodu USA, Texasu a Kalifornie.
Transakce přichází v době, kdy se regionální banky snaží zotavit z krize v roce 2023, která otřásla důvěrou investorů a odhalila slabiny v oblasti komerčních nemovitostí a likvidity. Konsolidace je podle analytiků klíčem k přežití menších bank, které chtějí konkurovat velkým finančním institucím. Příznivější regulatorní klima pod Trumpovou administrativou navíc může celý trend urychlit.
Akcionáři Comerica obdrží 1,8663 akcie Fifth Third za každou svoji akcii, což při ceně Fifth Third ze 3. října oceňuje společnost na 82,88 USD za akcii. Akcie Comerica reagovaly růstem o 12 %, zatímco Fifth Third před otevřením burzy ztratila 3 %.
Podle CEO Tima Spence z Fifth Third jde o strategický krok k urychlení růstu na klíčových trzích a k posílení nabídky pro firemní klientelu. Spojená banka bude do roku 2030 provozovat více než polovinu svých poboček v nejrychleji rostoucích regionech USA.
Díky spojení vzniknou dvě samostatně ziskové jednotky s očekávaným ročním výnosem přes 1 miliardu USD – konkrétně komerční platby a správa majetku a investic. CEO Comerica Curt Farmer se stane místopředsedou nové banky a její současný šéf bankovnictví Peter Sefzik povede divizi Wealth and Asset Management.
Uzavření obchodu se očekává v 1. čtvrtletí 2026, přičemž akcionáři Fifth Third budou vlastnit přibližně 73 % nově vzniklé společnosti.
Graf FITB.US (D1)
Akcie Fifth Third Bancorp se aktuálně obchodují na ceně 44,39 USD. Cena se nyní pohybuje poblíž klouzavého průměru EMA 50, a pokud by došlo k jeho proražení, může následovat návrat k oblasti 42,20–42,50 USD, kde leží i 100denní klouzavý průměr. RSI se pohybuje na hodnotě 49,2, tedy v neutrální zóně, bez známek přeprodanosti či překoupenosti.
Zdroj: xStation5
