Foxconn a Intel spojují síly při vývoji nové generace AI systémů 🤖

Společnost Foxconn oznámila, že bude spolupracovat s americkým výrobcem čipů Intel na společném vývoji a nasazení nové generace AI infrastruktury a inteligentních výpočetních platforem. Cílem partnerství je využít rychle rostoucí poptávku po výpočetních systémech pro umělou inteligenci, která se stává jedním z hlavních motorů technologického sektoru.
Foxconn, největší smluvní výrobce elektroniky na světě, uvedl, že spolupráce propojí čipové technologie Intelu s jeho vlastními zkušenostmi v oblasti výroby, systémové integrace a globálních dodavatelských řetězců. Firmy se chtějí zaměřit zejména na vybavení pro AI datová centra, včetně serverových racků poháněných procesory Intel Xeon a AI akcelerátory.
Důležitou součástí spolupráce mají být také vysokorychlostní propojovací technologie, návrhy chlazení a řešení zaměřená na energetickou efektivitu. Právě spotřeba energie a chlazení patří u AI datových center mezi klíčové výzvy, protože výkonné čipy a servery vyžadují stále náročnější infrastrukturu.
Partnerství se ale nemá omezovat pouze na tradiční datová centra. Foxconn a Intel chtějí vyvíjet také AI systémy pro využití v továrnách, chytrých městech a robotice. To naznačuje, že firmy cílí nejen na cloudové a datové služby, ale také na širší průmyslové nasazení umělé inteligence.
Předseda představenstva a generální ředitel Foxconnu Young Liu uvedl, že spolupráce s Intelem propojí silné stránky obou společností v oblasti výpočetních platforem, systémové integrace a globálního dodavatelského řetězce. Firmy zároveň naznačily, že budou zkoumat možnosti vývoje zakázkových čipů a dalších systémových řešení.
Finanční detaily spolupráce zatím zveřejněny nebyly. Foxconn ani Intel neuvedly hodnotu partnerství, konkrétní zákazníky ani přesný časový plán uvedení nových řešení na trh. To znamená, že investoři budou v dalších měsících sledovat především to, zda se partnerství promění v konkrétní zakázky a komerčně dostupné produkty.
Z pohledu trhu jde o strategický krok pro obě společnosti. Intel se snaží posílit svou pozici v oblasti AI infrastruktury, kde čelí silné konkurenci, zatímco Foxconn může rozšířit své působení mimo tradiční výrobu elektroniky směrem k výkonným systémům pro umělou inteligenci. Pokud se spolupráce podaří, může oběma firmám pomoci lépe využít boom poptávky po AI výpočetním výkonu.
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