Foxconn poprvé vydělal více na AI než na spotřební elektronice. Zisk překonal očekávání

Společnost Foxconn, největší světový výrobce iPhonů a hlavní dodavatel serverů pro Nvidii, oznámila za druhé čtvrtletí čistý zisk ve výši 44,4 miliardy TWD (1,48 miliardy USD), čímž výrazně překonala odhady trhu, které činily 38,8 miliardy TWD. Důvodem je především raketový růst poptávky po serverech pro umělou inteligenci (AI), který předčil příjmy ze segmentu chytré spotřební elektroniky.
Poprvé v historii se tržby z AI serverů staly hlavním zdrojem příjmů firmy, když v druhém čtvrtletí tvořily 41 % celkových tržeb, zatímco spotřební elektronika klesla na 35 %. Tento trend má pokračovat i ve třetím čtvrtletí, kdy Foxconn očekává meziroční růst tržeb z AI serverů o více než 170 %. Naopak u chytré elektroniky firma očekává mírný pokles.
Foxconn tak těží z mohutných investic technologických gigantů, jako jsou Amazon, Microsoft a Google, které navyšují své kapacity pro AI a cloudové služby. Firma oznámila, že zvýší své kapitálové výdaje o více než 20 %, zejména kvůli rozšíření výroby serverů v USA – v Texasu a Wisconsinu.
Přesto ale upozornila na rizika plynoucí z geopolitických nejistot, především v souvislosti s obchodní válkou mezi USA a Čínou. I když byla vzájemná tarifní příměří prodloužena o 90 dní, Foxconn vnímá změny tarifů a kurzových rozdílů jako významné faktory, které mohou ovlivnit vývoj v dalších měsících.
V oblasti elektromobility, kde se Foxconn snaží diverzifikovat své aktivity, oznámil prodej závodu v Lordstownu (Ohio) za 375 milionů USD. I nadále však bude závod využívat – tentokrát pro výrobu cloudových technologií. Výroba elektromobilu Model C pro americký trh zůstává cílem, ale první kusy budou vyrobeny na Tchaj-wanu.
Akcie Foxconnu od začátku roku vzrostly o 8,4 %, čímž překonaly širší taiwanský index, který posílil o 5,2 %. Firma tak jasně ukazuje, že budoucnost vidí v AI a cloudových řešeních, zatímco tradiční segmenty jako iPhony ustupují do pozadí.
Graf HHPD.UK (D1)
Akcie společnosti Foxconn zaznamenaly v posledních týdnech silný růstový trend, který kulminoval dnešním prudkým růstem až na 13,98 GBP. Cena akcie se drží výrazně nad klouzavými průměry – nad EMA 50 na úrovni 11,49 GBP a SMA 100 na hodnotě 10,30 GBP, což potvrzuje silné býčí momentum. RSI se nachází na úrovni 80,7, což signalizuje překoupený trh, a může tedy naznačovat možné krátkodobé vyčerpání růstového trendu. MACD je rovněž v růstové fázi a nachází se výrazně nad nulovou linií, což podporuje pokračující pozitivní sentiment mezi investory.
Zdroj: xStation5
