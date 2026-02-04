Francouzské banky na vzestupu: BNP Paribas a SocGen na dosah průlomu nad účetní hodnotu

-
BNP Paribas a SocGen jsou blízko překonání účetní hodnoty, což by znamenalo důležitý obrat po více než dekádě.
-
Francouzské banky doposud zaostávaly kvůli specifickému úrokovému modelu.
-
Obě banky letos zaznamenaly výrazný růst akcií, přičemž investoři očekávají silné výsledky a další odkupy akcií.
-
Analytici zvýšili cílové ceny, přičemž některé odhady pro BNP přesahují 100 EUR.
-
BNP Paribas a SocGen jsou blízko překonání účetní hodnoty, což by znamenalo důležitý obrat po více než dekádě.
-
Francouzské banky doposud zaostávaly kvůli specifickému úrokovému modelu.
-
Obě banky letos zaznamenaly výrazný růst akcií, přičemž investoři očekávají silné výsledky a další odkupy akcií.
-
Analytici zvýšili cílové ceny, přičemž některé odhady pro BNP přesahují 100 EUR.
Dvě největší francouzské banky, BNP Paribas a Société Générale, se blíží dlouho očekávanému milníku – obchodování nad účetní hodnotou, což je klíčový ukazatel pro hodnocení bankovních akcií. Pokud by se tento průlom podařil, šlo by o první překonání této hranice od roku 2010.
Poměr ceny akcie k účetní hodnotě (P/B) vyšší než 1 obvykle značí, že investoři věří, že banka bude generovat zisk vyšší než její náklady na kapitál. Aktuálně se však BNP Paribas obchoduje za 0,9násobek účetní hodnoty a SocGen těsně pod touto hranicí, což je výrazně pod úrovní většiny evropských bank, které již tuto metu po pandemii překonaly.
Francouzské banky zaostávaly zejména kvůli jejich modelu založenému na fixních úrokových sazbách, který jim bránil plně využít růstu dlouhodobých výnosů po uvolnění covidových opatření. Přesto akcie obou bank letos výrazně posílily – BNP Paribas o 14 % a SocGen o 11 % – díky silnějším výnosům z poplatků, obchodnímu příjmu a nižším nákladům.
BNP Paribas pod vedením CEO Jean-Laurenta Bonnafého slíbila urychlit posilování kapitálu a investoři nyní vyhlížejí čtvrteční výsledky. Přes negativní dopad říjnového verdiktu americké poroty v kauze financování súdánského režimu banka uvedla, že podá odvolání a „věří ve své argumenty“. Podle analytika Oddo BHF je toto riziko již více než započteno v ceně akcie – cílovou cenu proto zvýšil na 101 EUR, někteří analytici dokonce na 107 EUR.
Société Générale, která loni posílila o více než 150 %, zveřejní výsledky v pátek. Nový generální ředitel Slawomir Krupa změnil strategii z důrazu na kapitálovou stabilitu na růst a vyšší návratnost pro akcionáře. Banka loni oznámila zpětný odkup akcií za 1 miliardu EUR a analytici Bank of America ji označili za klíčovou francouzskou investici pro rok 2026 s očekáváním dalšího odkupu a silných výsledků zejména v retailovém i investičním bankovnictví.
Graf BNPP.FR (D1)
Akcie BNP Paribas se aktuálně obchodují na úrovni 92,04 EUR. Cena se pohybuje výrazně nad klouzavými průměry – EMA 50 (83,26 EUR) i SMA 100 (77,21 EUR) – což potvrzuje silné býčí nastavení. RSI dosahuje 73,6, tedy překročil hranici překoupenosti, což značí zvýšené riziko krátkodobé korekce. MACD zůstává pozitivní, s rostoucím histogramem a vzdáleností od signální linie, což podporuje pokračující růstový trend. Technický výhled zůstává pozitivní, přestože trh může čelit menším výkyvům v rámci vybírání zisků.
Zdroj: xStation5
Graf GLE.FR (D1)
Akcie Société Générale dosáhly ceny 76,74 EUR, přičemž udržují silný růstový trend. Cena je výrazně nad EMA 50 (67,74 EUR) i SMA 100 (61,52 EUR), což ukazuje na stabilní podporu nákupní strany. RSI se pohybuje na hodnotě 73,1, čímž vstupuje do překoupeného pásma. MACD indikuje pokračující růstové momentum, s pozitivním histogramem a divergencí od signální linie.
Zdroj: xStation5
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 2000 CFD na akcie!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Minimální velikost transakce již od 0 EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
✅ Výsledky Amazon: smíšená čísla, akcie oslabují o 10 %
🔴Živý komentář XTB: Mini shutdown v USA způsobuje výpadek makro dat
Kongsberg Gruppen po výsledcích: Společnost dohání zbytek sektoru
Tržní shrnutí: Evropské indexy se pokoušejí o odraz po rekordním výprodeji na Wall Street 🔨
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.