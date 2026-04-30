Futures na kakao rostou o 4 % 📈 Je dno za námi?

Futures na kakao na burze ICE (COCOA) dnes rostou o více než 4 % a odrážejí se od lokálních minim. Nedávné zprávy Světové banky, které naznačují možný 50% propad cen kakaa v roce 2026, vyvolaly pochopitelné obavy mezi producentskými zeměmi i účastníky trhu. Z pohledu komoditního trhu však tato interpretace spíše odráží špatné pochopení srovnávací základny než dopředný signál dalšího poklesu. Bližší pohled na cenovou dynamiku, positioning a fundamenty naznačuje, že většina korekce je už za námi a současné úrovně jsou blíže cyklickému dnu než začátku nové poklesové vlny.
Korekce už proběhla
Trh s kakaem prošel jednou z nejagresivnějších fází návratu k průměru v novodobé historii komodit.
- Futures na kakao na burze ICE klesly z prosincového maxima roku 2024 kolem 12 900 USD/t přibližně o 70 až 75 %.
- Ceny se aktuálně obchodují v pásmu 3 000 až 3 400 USD.
- Od začátku roku 2026 je trh níže přibližně o 40 až 45 %.
V tomto kontextu není průměrná prognóza Světové banky pro rok 2026 kolem 3 800 USD/t v okamžitých cenách vyloženě medvědím signálem. Odráží meziroční srovnání s nadhodnoceným průměrem roku 2025, nikoli projekci dalšího strukturálního poklesu ze současných úrovní. Prognóza popisuje normalizaci, ne kolaps.
Je na trhu dno? Důkazy naznačují, že ano
Z pohledu fyzického trhu několik faktorů naznačuje, že oblast kolem 3 000 USD stále více funguje jako supportní zóna. Certifikované burzovní zásoby nedávno dosáhly vrcholu a nyní začínají klesat, zatímco zásoby evropských zpracovatelů se utahují s tím, jak dozrává cyklus odčerpávání zásob. Komerční positioning zároveň ukazuje menší panické zajišťování než během extrémů let 2024–2025.
Jinými slovy, převis nabídky, který následoval po cenovém šoku, se postupně vstřebává, nikoli rozšiřuje. Přesto to není jisté a jakákoli změna počasí může situaci na trhu změnit.
Riziko počasí: Podceňovaná proměnná
Jedním z nejvíce podceňovaných prvků v současném ocenění je asymetrie počasí. Sama Světová banka připisuje přibližně 60% pravděpodobnost podmínkám El Niño ve druhé polovině roku 2026, které historicky:
- Snižovaly srážky v západoafrickém kakaovém pásu
- Narušovaly výnosy během klíčových fází vývoje kakaových lusků
To přímo zpochybňuje základní předpoklady o 34% oživení produkce v Ghaně a 5% růstu v Pobřeží slonoviny. Tržní dopad je jasný: pokud se El Niño skutečně materializuje, současný narativ přebytku by se mohl rychle změnit v utahování nabídky a vynutit si přecenění rizika.
Poptávka: Destrukce už je pravděpodobně blízko limitu
Poptávková strana byla pod tlakem, ale proces přizpůsobení se zdá být pokročilý. Během posledních 12 až 18 měsíců výrobci čokolády upravovali receptury, snižovali obsah kakaa a měnili balení i velikosti porcí. Elasticita má však své limity.
Zpracování v Evropě a Severní Americe bylo v Q1 slabé, ale dodatečná destrukce poptávky zpomaluje. Jak se nižší ceny promítají do trhu, zajišťovací cykly se resetují a obnovuje se forwardové krytí. Zpracování kakaa by se tak mohlo stabilizovat do poloviny roku 2026 a poté postupně oživovat.
Světová banka vs. tržní konsenzus
Prognózu Světové banky je důležité zasadit do širšího analytického kontextu. Banka se nachází na medvědím konci institucionálních odhadů.
Mezi další referenční body patří střednědobá kotva J.P. Morgan kolem 6 000 USD/t a odhad ING odpovídající přibližně 4 400 až 4 600 USD/t pro rok 2026. Rabobank a Citigroup zároveň snížily odhady přebytku, což ukazuje na napjatější nabídkový obraz, než naznačuje základní scénář Světové banky.
Konsenzuální pohled:
- Rok 2026 pravděpodobně skončí těsně pod 4 000 USD/t s rizikem růstu do roku 2027, pokud se poptávka normalizuje a trh začne oceňovat rizika počasí.
Z pohledu komoditní strategie nyní trh s kakaem definují čtyři pilíře: riziko počasí, zejména pravděpodobnost El Niño, normalizace zásob, stabilizace poptávky po úpravách receptur a nabídka.
COCOA (H1, D1)
Zdroj: xStation5
Zdroj: xStation5
