Futures na S&P 500 klesají o 1 % kvůli jestřábímu tónu Fedu a silným datům

Představitelé Federálního rezervního systému dnes zdůraznili, že inflace zůstává nepříjemně vysoká, a to i přes odolnost americké ekonomiky a náznaky oslabení na trhu práce. Náladu na trzích dále zhoršila dnešní data o maloobchodních tržbách a indexu PPI, která překonala očekávání, což snižuje pravděpodobnost brzkého snižování sazeb.
Neel Kashkari vyzdvihl odolnost americké ekonomiky, ale varoval před inflačními dopady nových cel. Raphael Bostic uvedl, že inflace je „stále daleko od 2% cíle“.
Kandidát na člena Rady guvernérů Stephen Miran naznačil, že deregulace za administrativy Donalda Trumpa by mohla umožnit měnové uvolnění bez rizika růstu cen.
Klíčové výroky:
-
Neel Kashkari: Inflace míří správným směrem, ale stále je příliš vysoká. Poukázal na „K-tvarové oživení“, kdy různé společenské vrstvy zažívají velmi odlišné ekonomické výsledky, a zmínil oslabující trh práce.
-
Raphael Bostic: Inflace zůstává „hlavní výzvou“ a nad cílovou úrovní.
-
Stephen Miran: Deregulace podpoří růst a produktivitu bez inflačního tlaku, což ospravedlňuje další snižování sazeb. Podle něj stále existuje prostor pro výrazné uvolnění měnové politiky v roce 2026.
Celkový tón dnešních vystoupení naznačuje, že Fed nespěchá se snižováním úrokových sazeb, což zhoršilo výprodeje na Wall Street. Ačkoliv silná ekonomika obvykle podporuje firemní zisky, bankovní sektor zatím nepřesvědčil. Po včerejším poklesu zisku JPMorgan dnes zklamaly výsledky Bank of America a Citigroup, jejichž akcie klesají o více než 5 %, respektive 4 %.
Technický pohled: US500
Index US500 dnes proráží pod rostoucí trendový kanál a klesá o více než 1 % od úrovně 7 000 bodů. Kontrakt se nyní dostal pod hladinu 38,2% Fibonacciho retracementu na úrovni 6 930 bodů.
Klíčová podpora se nachází těsně nad úrovní 6 900 bodů, kde se kříží 50% retracement poslední růstové vlny a pásmo předchozí korekce v rámci širšího uptrendu.
