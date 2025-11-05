⏫US100 roste o 1 %

- Naděje na úlevu od cel: Nasdaq vede růst, protože Nejvyšší soud projevil skepsi vůči celní pravomoci Trumpa, což signalizuje možné snížení obchodního rizika a obav z inflace.
- Potvrzený technický odraz: Silná poptávka na úrovni 50% Fibonacciho retracementu potvrzuje konec nedávné korekce a pokračující býčí momentum amerických indexů.
- Zlepšený výhled inflace: Rozhodnutí proti clům by mohlo snížit náklady firem a umožnit Fedu rychlejší a hlubší snižování sazeb v budoucnu.
Nedávná slyšení u Nejvyššího soudu USA ohledně celního sporu zahájeného administrativou Donalda Trumpa by mohla mít významný dopad na finanční trhy a na další vývoj obnovy Wall Street. Hlavním bodem sporu je zákonnost uvalení cel na vybrané země na základě zákona IEEPA (International Emergency Economic Powers Act). Soud projevil jasnou skepsi k pravomoci prezidenta uplatňovat cla takto široce, což naznačuje, že omezení této praxe je pravděpodobné.
Pozitivní dopady na trhy a inflaci
Pro akciové investory jsou potenciální omezení cel zásadní, protože mohou:
-
Snížit obchodní napětí a volatilitu: Tím by se omezilo riziko spojené s obchodními válkami, které byly významným zdrojem nejistoty a volatility na trzích po několik čtvrtletí. Omezení nejistoty obchodní politiky by tak mohlo podpořit stabilizaci a následný růst indexů, včetně S&P 500 a Nasdaqu.
-
Zmírnit inflační tlak: Návrat k předcelnímu režimu by mohl pomoci tlumit domácí inflaci, což by mohlo přimět Fed ke rychlejšímu a hlubšímu snižování sazeb v příštím roce.
-
Zvýšit marže firem: Nižší cla by snížila náklady dovozcům, což by pozitivně ovlivnilo jejich marže a celkový výhled tržeb. To zlepšuje sentiment investorů a podporuje nákupní aktivitu na akciových trzích.
Technická síla a výhled
Ačkoli se konečné rozhodnutí Nejvyššího soudu očekává až v příštím roce, už jen možnost zpomalení obchodních zásahů je vnímán jako potenciální katalyzátor pro Wall Street. Investoři pozorně sledují průběh řízení, které signalizuje pokles geopolitického a obchodního rizika, což podporuje stabilnější růst trhů.
Index Nasdaq 100 (US100) aktuálně roste o téměř 1 % od otevření trhu (a téměř o 2 % od denního minima). Z technického pohledu trh vykazuje silnou poptávkovou reakci na úrovni 50,0 % Fibonacciho retracementu posledního velkého uptrendu. Pokud by dnešní svíčka uzavřela s velkým tělem a výrazným spodním stínem, z technického hlediska by to mohlo signalizovat delší odraz vzhůru, což vychází z analýz podobných formací v posledních měsících. Další cílovou úrovní kupujících je překonání hranice 26 000 bodů.
Ačkoli by prohlášení Trumpových cel za nezákonná mohlo vést k jejich opětovnému zavedení jinými prostředky, bezprostřední pozitivní reakce trhů je poháněna očekáváním rozhodnutí o nezákonnosti. Na druhé straně komentáře samotného Trumpa k případu však mohou stále představovat riziko pro akciové indexy.
