GBPUSD prudce posiluje po zveřejnění fiskálního výhledu Velké Británie OBR 📈

Úřad pro rozpočtovou odpovědnost (OBR) nečekaně zveřejnil na svém webu ekonomický a fiskální výhled pro listopad 2025 ještě před oficiálním oznámením rozpočtu ministryně financí Rachel Reeves, což vyvolalo zmatek na trzích. Klíčové body zprávy:
Předpoklady OBR: aktuálně vs. dříve
-
Vládní půjčky podle OBR dosáhnou 138,3 miliardy GBP v letech 2025–26 a 117,7 miliardy GBP v letech 2026–27.
-
Střednědobá predikce růstu produktivity byla snížena z 1,3 % na 1,0 %, což je strukturálně negativní signál pro dlouhodobý růst ekonomiky.
-
Zmrazení daňových pásem bude prodlouženo z let 2028–29 na 2030–31. Podle OBR to má přinést zhruba 8 miliard GBP dodatečných příjmů v roce 2029–30, o rok déle, než se původně předpokládalo – a postupně přesune více daňových poplatníků do vyšších sazeb.
-
Příjmy z daňových změn a fiskálních opatření mají v roce 2029–30 dosáhnout 26,1 miliardy GBP ročně, což je více než v březnovém výhledu s nižším daňovým zatížením.
-
Průměrný růst reálného HDP byl snížen na přibližně 1,5 % ročně, tedy o 0,3 procentního bodu méně oproti březnové predikci OBR.
-
Přebytek běžného rozpočtu veřejného sektoru pro rok 2029–30 byl zvýšen na 21,7 miliardy GBP (z dřívějších 9,9 miliardy GBP v březnu). Ačkoliv to působí „pozitivně“, je to dosaženo především vyššími daněmi a zmrazením prahů.
-
Zavedení daně z najetých kilometrů pro elektromobily od roku 2028: 3 penny za míli pro BEV a 1,5 penny pro PHEV, indexované na CPI, očekává se, že půjde o významný nový zdroj příjmů.
-
Omezení výhod z „salary sacrifice“: příspěvky na penzi nad 2 000 GBP ročně budou od dubna 2029 podléhat odvodům na sociální pojištění (NIC) – což zvýší daňové zatížení vyšších příspěvků.
-
Nová daň z drahých nemovitostí: dodatečný council tax pro domy nad 2 miliony GBP od roku 2028, očekávaný přínos cca 0,4 miliardy GBP ročně.
Britská libra po zveřejnění informací oslabila a výnosy z britských státních dluhopisů (gilts) vzrostly v reakci na očekávaný nárůst vládního zadlužení.
Pár GBPUSD však dnes prudce posiluje.
