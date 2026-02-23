Gilead kupuje Arcellx za 7,8 mld. USD a chce plnou kontrolu nad anito-celem

Gilead Sciences oznámil akvizici společnosti Arcellx s implikovanou hodnotou vlastního kapitálu 7,8 mld. USD, čímž posiluje svou expanzi v onkologii a buněčných terapiích. Gilead zaplatí 115 USD za akcii v hotovosti při uzavření transakce a přidá contingent value right (CVR) ve výši 5 USD za akcii navázaný na prodejní cíle.
Podmínky transakce: cena, CVR a načasování
115 USD v hotovosti + CVR 5 USD podle prodejních milníků
CVR se vyplatí v případě, že kumulované globální čisté tržby z anitocabtagene autoleucelu (anito-cel) dosáhnou alespoň 6,0 mld. USD od uvedení na trh do konce roku 2029. Gilead uvedl, že už vlastní zhruba 11,5 % akcií Arcellx.
Uzavření se čeká ve 2. kvartálu 2026
Společnosti očekávají uzavření transakce ve druhém čtvrtletí 2026, a to při splnění standardních podmínek včetně regulatorních schválení a tender procesu. Reuters uvedl, že nabídka znamená prémii 87 % vůči předchozí zavírací ceně a akcie Arcellx po zprávě výrazně posilovaly v premarketu.
Proč Gilead Arcellx kupuje
Anito-cel posiluje buněčnou terapii pro mnohočetný myelom
Klíčovým aktivem Arcellx je anito-cel – zkoumaná chimerická antigenní receptorová T-buněčná terapie (CAR-T) zaměřená na BCMA (B-cell maturation antigen) u mnohočetného myelomu. Gilead uvedl, že americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) přijal biologickou registrační žádost (BLA) a stanovil termín rozhodnutí (PDUFA) na 23. prosince 2026.
Plné vlastnictví má zrychlit komercializaci a odstranit profit-share
Gilead uvedl, že akvizice přináší plnou kontrolu nad anito-celem a zároveň odstraňuje sdílení zisku, milníkové platby a royalty závazky z původní spolupráce. Firma zároveň očekává, že po případném schválení bude transakce od roku 2028 a dál pozitivní pro zisk na akcii.
Co sledovat dál
Průběh tender nabídky a časová osa rozhodnutí FDA
Krátkodobě bude trh sledovat další kroky tender nabídky a regulatorní proces před očekávaným uzavřením v Q2 2026. Ve střednědobém horizontu budou klíčové rozhodnutí FDA o anito-celu a tempo komercializace, které rozhodne i o případné výplatě CVR.
