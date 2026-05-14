Globální hrozba pro úrodu roste ⚠️

- Pravděpodobnost vzniku El Niña mezi květnem a červencem dosahuje 82 %.
- Existuje 67% šance, že vrchol události mezi listopadem a lednem bude silný nebo velmi silný.
- Silné El Niño může ohrozit úrodu plodin jako káva, kakao, rýže, pšenice nebo palmový olej.
- Dopady se mohou projevit na cenách potravin, bouřkové aktivitě, energetice i globální inflaci.
Pravděpodobnost vzniku jevu El Niño v příštích měsících výrazně roste a meteorologové upozorňují, že jeho dopady by se mohly projevit napříč celým světem. Podle amerického Climate Prediction Center existuje 82% šance, že se El Niño vytvoří v rovníkovém Pacifiku mezi květnem a červencem. Zároveň je zde 67% pravděpodobnost, že při svém vrcholu mezi listopadem a lednem půjde o silnou nebo velmi silnou událost. To zvyšuje riziko narušení globálních dodávek plodin, změn v bouřkových systémech a dalšího tlaku na růst teplot, které by se mohly přiblížit rekordním hodnotám.
El Niño vzniká ve chvíli, kdy se vody v rovníkovém Pacifiku oteplí nad normál a atmosféra na tuto změnu začne reagovat. Výsledkem jsou posuny v počasí, které se nejprve obvykle projevují v tropech a následně se šíří do Austrálie, Asie, Ameriky i Afriky. Tento jev může vyvolávat sucha, záplavy, změny v monzunech, vyšší riziko požárů a výkyvy v produkci zemědělských komodit. Meteorolog Nathaniel Johnson uvedl, že El Niño by mohlo být oficiálně vyhlášeno už během příštích dvou měsíců a zároveň zvyšuje pravděpodobnost, že svět zaznamená rekordní průměrnou globální teplotu.
Dopady silného El Niña mohou být velmi rozsáhlé. Událost z roku 1997 patřila k nejsilnějším v historii, způsobila rozsáhlé škody a podle odhadů vedla k desítkám tisíc obětí. Výzkum Dartmouth College zároveň naznačil, že ekonomické škody spojené s poslední velkou epizodou v roce 2016 mohly dosáhnout až 7,8 bilionu USD. I když se jednotlivé epizody El Niña nikdy nechovají úplně stejně, silné události v minulosti často snižovaly výnosy u klíčových plodin, jako jsou palmový olej, káva, kakao, bavlna, pšenice nebo rýže. Pro komoditní trhy je tak rostoucí pravděpodobnost silného El Niña důležitým rizikovým faktorem.
Zemědělské zásoby jsou podle analytiků velmi citlivé na produkční šoky způsobené počasím. Pokud El Niño sníží úrodu v hlavních pěstitelských regionech, mohou se zásoby rychle ztenčovat a ceny vybraných komodit růst. Riziko se týká zejména trhů, kde jsou zásoby už nyní napjaté nebo kde produkce silně závisí na sezónních deštích. Důležité bude sledovat hlavně dopady na Asii, Latinskou Ameriku a Afriku, kde mohou změny srážek ovlivnit jak exportní plodiny, tak základní potraviny pro domácí spotřebu.
První známky síly El Niña se pravděpodobně projeví v tropech. Tento jev obvykle zvyšuje střih větru nad západním Atlantikem, což může narušovat formování hurikánů a tropických bouří a někdy zkracovat atlantickou bouřkovou sezonu. To je důležité pro oblasti od Kanady po Střední Ameriku, včetně pobřežních měst, nemovitostního trhu a energetické infrastruktury v Mexickém zálivu. Na druhé straně teplejší vody v Pacifiku mohou podpořit vznik více tropických systémů v této oblasti, což zvyšuje rizika pro Mexiko a části Asie. El Niño je také spojováno se suššími podmínkami v Indii během monzunového období od června do srpna, což může být významné pro tamní zemědělství.
Aktuálně meteorologové sledují hlubokou vrstvu teplé vody pod povrchem Pacifiku, která posiluje přesvědčení, že El Niño se skutečně blíží. Klíčové budou v příštích týdnech západní větry, které by mohly vytlačit teplou vodu k povrchu a umožnit silnější propojení oceánu s atmosférou. Právě tento mechanismus rozhodne o tom, jak rychle a jak silně se El Niño rozvine. Pro investory, producenty i odběratele komodit tak bude následující měsíc velmi důležitý, protože může napovědět, zda půjde pouze o mírnou epizodu, nebo o výrazný klimatický jev s globálními ekonomickými dopady.
Z investičního pohledu může rostoucí riziko El Niña zvýšit volatilitu na trzích se zemědělskými komoditami, energií i pojišťovnictvím. Slabší úroda by mohla podpořit ceny potravinářských komodit, zatímco změny v bouřkové aktivitě mohou ovlivnit energetickou produkci, dopravu a pojistné škody. Současně může další růst globálních teplot zvyšovat tlak na vlády i centrální banky, pokud by dražší potraviny a energie znovu podpořily inflaci. El Niño tak není pouze meteorologickým jevem, ale potenciálně významným faktorem pro světovou ekonomiku i finanční trhy.
