GOLD roste o 1,4 % 📈

- Zlato pokračuje v růstu nad 4 200 USD za unci, poháněno očekáváním změny politiky Fedu.
- Stříbro překonalo hranici 52 USD za unci a nadále posiluje v rámci silného růstového trendu.
- Americký trh práce vykazuje stále více známek oslabení.
- Představitelé Fedu naznačují možnost snížení úrokových sazeb v blízké budoucnosti.
- Zlato pokračuje v růstu nad 4 200 USD za unci, poháněno očekáváním změny politiky Fedu.
- Stříbro překonalo hranici 52 USD za unci a nadále posiluje v rámci silného růstového trendu.
- Americký trh práce vykazuje stále více známek oslabení.
- Představitelé Fedu naznačují možnost snížení úrokových sazeb v blízké budoucnosti.
Drahé kovy, včetně zlata, dnes prudce rostou a prodlužují probíhající růstový trend. Zlato se vyšplhalo nad 4 200 USD za unci, když se poměrně rychle zotavilo po krátké korekci, která otestovala úroveň 4 100 USD. Aktuálně se za klíčové podpory považují hladiny 4 100 a 4 160 USD za unci, vymezené podle cenového vývoje.
V říjnu se očekává další snížení sazeb Fedu o 25 bazických bodů. Dostupnost kovu na londýnském trhu zůstává omezená, zatímco spotová poptávka je velmi silná.
Investoři stále častěji vnímají drahé kovy jako zajištění proti znehodnocování měn a důsledkům rostoucích rozpočtových deficitů – fenomén označovaný jako „debasement trade.“
Také u stříbra došlo k napjaté likviditě na londýnském trhu, což vedlo k růstu referenčních cen nad úroveň newyorských futures.
Rozdíl mezi oběma trhy činí přibližně 1 USD za unci, přičemž roční míra nákladů na vypůjčení stříbra (při měsíčním výpočtu) dosáhla v úterý přibližně 17 % – obojí historicky vysoké hodnoty.
Obchodníci zároveň čekají na výsledky šetření americké vlády podle tzv. „sekce 232“ týkající se kritických surovin, včetně stříbra, platiny a palladia.
Toto šetření vyvolává obavy, že by tyto kovy mohly být znovu zatíženy cly, ačkoli byly v dubnu oficiálně vyňaty.
Čtyři hlavní drahé kovy letos zaznamenaly působivé zisky – od 60 % do 82 %, a staly se tahouny komoditního růstu.
Hlavními faktory růstu ceny zlata jsou nákupy centrálních bank, rostoucí expozice investorů v ETF fondech a snižování úrokových sazeb ze strany Fedu.
Spotová poptávka po tzv. „bezpečných přístavech“ je dále podporována:
-
Rostoucím obchodním napětím mezi USA a Čínou, obavami o nezávislost Fedu a rizikem dalšího uzavření americké vlády.
Klíčovou hnací silou růstu zůstává agresivní nákup zlata ze strany centrálních bank, které nakupují ve velkém množství v reakci na oslabující dolar a klesající výnosy dluhopisů.
Obavy z rostoucího zadlužení, nízkých sazeb ze strany Fedu a ECB a geopolitická rizika vedou investory k tomu, aby zlato opět vnímali jako spolehlivý uchovatel hodnoty.
Rozhodnutí Fedu o sazbách se očekává 29. října – s pravděpodobným snížením o 25 bazických bodů, jak napovídají i nedávné komentáře zástupkyně Fedu Susan Collinsové.
GOLD (H1):
Zlato prošlo několika menšími korekcemi, ale uptrend, který začal začátkem října, nadále převládá.
Zdroj: xStation5
Vývoj zlata v čase
Historicky říjen pro ceny zlata nebýval příliš příznivý. Nicméně v roce 2022 vzrostla cena tohoto kovu o více než 8 %.
Od 1. října letošního roku zatím zlato posílilo přibližně o 9 %, když se vyšplhalo z 3 850 USD na současnou úroveň za unci.
Zdroj: XTB Research, Bloomberg Finance
Zaujalo Vás toto téma? U XTB můžete obchodovat více než 25 CFD na komodity z různých sektorů!
- Konkurenční spready
- Nízké swapové body, díky kterým můžete držet pozice déle
- Možnost obchodovat už od 0,01 lotu a pár desítek EUR
Kromě široké nabídky instrumentů od nás získáte také vzdělávací materiály – články, e-booky a kurzy zdarma:
- Trading pro začátečníky
- TOP 5 Trading nástrojů Ondřeje Hartmana
- Obchodování s komoditami – jak investovat do komodit?
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
VIX klesá o 10 % uprostřed snahy Wall Street o zotavení 🗽
3 trhy, které sledovat příští týden – (17. 10. 2025)
Komentáře Musalema z Fedu k americké ekonomice a clům 🗽
Pokles drahých kovů 📉 Zlato −2 %, stříbro −4 %
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 71 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.