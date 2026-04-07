Goldman bije na poplach: měď může kvůli Íránu ještě prudce spadnout ⚠️

- Goldman Sachs varuje, že měď může při delším narušení Hormuzu dál oslabovat.
- Vyšší ceny energií zhoršují výhled světové ekonomiky i poptávku po kovech.
- Férová hodnota mědi je podle banky kolem 11 100 USD za tunu.
- Goldman snížil letošní odhad průměrné ceny na 12 650 USD za tunu.
Investiční banka Goldman Sachs upozornila, že cena mědi zůstává pod tlakem a v případě delšího narušení dopravy přes Hormuzský průliv může zamířit ještě níže. Důvodem jsou především vyšší ceny ropy a plynu, které zhoršují výhled světové ekonomiky a zároveň oslabují poptávku po průmyslových kovech.
Podle analytiků banky jsou krátkodobá rizika pro měď nadále nakloněna směrem dolů, pokud omezení v klíčové námořní trase přetrvá déle, než se nyní očekává. Trhy zároveň sledují rostoucí napětí kolem Íránu a hrozbu další eskalace, která zvyšuje nervozitu napříč komoditními trhy.
Goldman Sachs sice stále počítá se scénářem, že se situace v průlivu začne od poloviny dubna postupně zlepšovat, zároveň ale upozorňuje, že měď se i přes nedávný pokles stále obchoduje nad svou odhadovanou férovou hodnotou kolem 11 100 USD za tunu. Od začátku útoků USA a Izraele na Írán už cena kovu klesla přibližně o 7 %.
Určitou podporu mědi zatím poskytuje napjatá nabídka mimo americký trh a také možnost širšího strategického vytváření zásob. Tyto faktory ale podle banky nemusejí být dostatečné, pokud by se globální ekonomický výhled výrazně zhoršil a investoři začali ve větším rozsahu omezovat rizikové pozice.
Banka proto mírně snížila svůj základní odhad letošní průměrné ceny mědi na 12 650 USD za tunu z předchozích 12 850 USD. Samotná měď se na londýnské burze v době zveřejnění zprávy obchodovala poblíž 12 400 USD za tunu, tedy mírně v plusu, ale stále pod tlakem nejistoty kolem geopolitického vývoje.
Pro investory je nyní klíčové, že měď zůstává citlivá nejen na fundament nabídky a poptávky, ale i na širší makroekonomické riziko. Pokud by vysoké ceny energií dál brzdily světový růst, může se průmyslovým kovům otevřít prostor pro další korekci.
Graf COPPER (H4)
Cena mědi se aktuálně pohybuje kolem 12 398 USD a po předchozím poklesu se snaží stabilizovat nad důležitou Fibonacciho úrovní 61,8 % na 12 120 USD. Právě tato hladina nyní funguje jako nejbližší technická podpora, od které se trh v posledních seancích odrazil. Krátkodobě je pozitivní, že se cena drží těsně nad EMA 50 na 12 399 USD, což naznačuje snahu kupců vrátit do trhu alespoň část růstového momenta.
Z širšího pohledu ale měď zatím zůstává pod tlakem, protože se stále obchoduje pod SMA 100 na 12 686 USD, která představuje důležitou rezistenční bariéru. Trh se navíc pohybuje mezi pásmem 12 120 až 12 581 USD, kde bude rozhodovat, zda dojde k výraznějšímu technickému obratu, nebo jen ke krátkodobé korekci v sestupném nastavení. Pokud by se mědi podařilo překonat oblast 12 581 USD, mohla by se otevřít cesta směrem k 13 041 USD. Naopak ztráta podpory na 12 120 USD by zvýšila riziko dalšího poklesu k 11 465 USD.
Zdroj: xStation5
Další články o komoditách a jejich obchodování:
- Investování do kávy formou CFD
- Obchodování zlata – Investování do zlata pro začátečníky
- Obchodování stříbra – Jak investovat do stříbra?
- Šest věcí, které potřebujete vědět o obchodování ropy
- Základy obchodování komodit
- Obchodování s plynem – Jak investovat do NATGAS?
- Historie a budoucnost zemního plynu (NATGAS)
➡️EURUSD pod 1,17 před FOMC
Je libo TACO? Příměří v Íránu s Janem Kofroněm z Karlovy univerzity
BREAKING: Další růst zásob ropy, pokles zásob paliv
Trump naznačil dohodu s Íránem, zároveň ale hrozí tvrdými cly 🔥
Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 75 % účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků. Investování je rizikové. Investujte zodpovědně. Tento materiál je marketingovou komunikací ve smyslu čl. 24 odst. 3 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/65/EU ze dne 15. května 2014 o trzích finančních nástrojů, kterou se mění směrnice 2002/92/ES a směrnice 2011/61/EU (MiFID II). Marketingová komunikace není investiční doporučení ani informace doporučující či navrhující investiční strategii ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/958 ze dne 9. března 2016, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014, pokud jde o regulační technické normy pro technická ujednání pro objektivní předkládání investičních doporučení nebo jiných informací doporučujících nebo navrhujících investiční strategie a pro zveřejnění konkrétních zájmů nebo náznaků střetu zájmů nebo jakékoli jiné rady, a to i v oblasti investičního poradenství, ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Marketingová komunikace je připravena s nejvyšší pečlivostí, objektivitou, prezentuje fakta známé autorovi k datu přípravy a neobsahuje žádné hodnotící prvky. Marketingová komunikace je připravena bez zohlednění potřeb klienta, jeho individuální finanční situace a nijak nepředstavuje investiční strategii. Marketingová komunikace nepředstavuje nabídku k prodeji, nabídku, předplatné, výzvu na nákup, reklamu nebo propagaci jakýchkoliv finančních nástrojů. Společnost XTB S.A., organizační složka nenese odpovědnost za jakékoli jednání nebo opomenutí klienta, zejména za získání nebo zcizení finančních nástrojů, na základě informací obsažených v této marketingové komunikaci. V případě, že marketingová komunikace obsahuje jakékoli informace o jakýchkoli výsledcích týkajících se finančních nástrojů v nich uvedených, nepředstavují žádnou záruku ani předpověď ohledně budoucích výsledků. Minulá výkonnost nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích a každá osoba jednající na základě těchto informací tak činí zcela na vlastní riziko.