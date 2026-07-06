Goldman Sachs snižuje prognózu pro jen 🚩USDJPY na 40letních maximech?

Goldman Sachs výrazně zvýšil prognózy pro pár USD/JPY a stal se tak jednou z nejvíce pesimistických investičních bank vůči japonské měně. Analytikové banky očekávají, že v průběhu příštích 12 měsíců kurz vzroste z dříve předpovídaných 155 na 165 jenů za dolar, což by znamenalo nejslabšího jena od roku 1986, tedy za posledních 40 let.
Nejdůležitější informace
- Goldman Sachs zvýšil 12měsíční prognózu USD/JPY ze 155 na 165.
- Prognóza na 3 měsíce vzrostla ze 160 na 162, na 6 měsíců ze 158 na 163.
- Jen zůstává blízko 40letích minim, přičemž USD/JPY se aktuálně obchoduje v okolí 162
- Goldman patří v současnosti k nejpesimističtějším institucím vůči jenu podle přehledu Bloombergu.
- Opční trh oceňuje přibližně 72% pravděpodobnost, že USD/JPY dosáhne úrovně 165 do června příštího roku.
- Hedgeové fondy drží největší krátké pozice na jenu od roku 2017.
Proč Goldman očekává další oslabení jenu?
Podle Karen Reichgott Fishman, měnové analytičky Goldman Sachs, stojí za revizí prognóz tři klíčové faktory:
- Přetrvávající vysoké výnosy amerických státních dluhopisů
- Narůstající fiskální problémy Japonska
- Velmi postupné zvyšování úrokových sazeb ze strany Bank of Japan
Goldman zároveň zdůrazňuje, že jen je podle fundamentálních modelů banky již výrazně podhodnocen. To však automaticky neznamená potenciál pro posílení. Podle stratégů rozdíl úrokových sazeb a odlišné směry měnové politiky Fedu a Bank of Japan nadále výrazně nahrávají dolaru.
Carry trade zůstává jedním z hlavních motorů trhu
Goldman Sachs nadále doporučuje využívat jen jako financující měnu pro strategie carry trade.
Mechanismus je jednoduchý:
- Investoři si půjčují levný jen
- Prodávají ho na devizovém trhu
- Nakupují aktiva nabízející vyšší úročení, např. americké dluhopisy nebo měny rozvíjejících se trhů.
Dokud Bank of Japan udržuje velmi uvolněné finanční podmínky, tato strategie zůstává atraktivní a zvyšuje tlak na další oslabování japonské měny.
Může Japonsko zastavit růst USD/JPY?
Goldman zůstává skeptický ohledně účinnosti budoucích měnových intervencí.
Ačkoli japonské Ministerstvo financí naznačuje možnost nepředvídatelnějších kroků na trhu, banka se domnívá, že i přímý nákup jenů pravděpodobně vyvolá pouze krátkodobou korekci.
Bez poklesu výnosů amerických dluhopisů, jestřábštějšího přístupu Bank of Japan nebo výrazného zúžení rozdílu úrokových sazeb zůstane fundamentální tlak na oslabení jenu velmi silný.
Trh stále více věří ve scénář 165
Za pozornost stojí fakt, že prognóza Goldmanu je stále více v souladu s očekáváními investorů.
V současnosti:
- Hedgeové fondy drží největší krátké pozice na jenu za posledních osm let
- Deriváty implikují přibližně 72% šanci na dosažení úrovně 165 do poloviny příštího roku
- Stále více účastníků trhu považuje prodej jenu za jeden z nejkonsenzuálnějších obchodů na devizovém trhu
To zvyšuje pravděpodobnost udržení trendu, zároveň však zvyšuje riziko prudkých korekcí v případě nečekané změny očekávání vůči Fedu nebo Bank of Japan.
Co by mohlo tento scénář změnit?
Nejdůležitější krátkodobou událostí budou zápisky z jednání Fedu (minutes), které budou zveřejněny tento týden.
Investoři budou věnovat pozornost především:
- Signálům ohledně budoucího snižování úrokových sazeb v USA
- Směru výnosů amerických dluhopisů
- Dalším rozhodnutím Bank of Japan
- Možnosti intervence japonských úřadů na devizovém trhu
Jestřábí vyznění zápisků Fedu by mohlo opět posílit dolar a zvýšit tlak jak na jen, tak na euro. Naopak slabší data z americké ekonomiky by mohla snížit výnosy amerických dluhopisů a přinést dočasnou úlevu měnám, které jsou pod tlakem silného dolaru.
Graf USDJPY (D1)
Pár USDJPY udržuje dynamický vzestupný trend a obchoduje se v rostoucím cenovém kanálu, jehož dolní hranici tvoří oblast kolem 158. Naposledy pár testoval dolní hranici kanálu v květnu letošního roku. Krátkodobý odpor se nachází při úrovni 162,8, kde vidíme poslední vrcholy.
Zdroj: xStation5
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