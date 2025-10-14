Google investuje 15 miliard USD do výstavby AI kampusu v Indii

-
Google investuje 15 miliard USD do výstavby AI centra ve Višakhapatnamu v Indii.
-
Projekt zahrnuje výstavbu datových center, energetických systémů a podmořského připojení.
-
Úspěch závisí na zvládnutí regulačních, technických a infrastrukturních výzev.
-
Společnost Google oznámila masivní investici ve výši 15 miliard USD na výstavbu svého prvního centra umělé inteligence v Indii. V rámci pětiletého plánu vznikne datové centrum gigawattového rozsahu ve městě Višakhapatnam ve státě Ándhrapradéš.
Co bude Google budovat
Investice pokrývá kompletní AI infrastrukturu: rozsáhlá datová centra, optické sítě, energetické systémy a dokonce i pobřežní přístupovou bránu k podmořským kabelům, která propojí centrum s globálními sítěmi.
Google uvádí, že nové centrum bude napájet služby AI nejen pro Indii, ale i pro zbytek Asie a další části světa. Šéf Google Cloud, Thomas Kurian, označil projekt za „největší AI centrum mimo území USA“, do kterého firma investuje.
Google spolupracuje s indickými partnery – AdaniConneX na infrastruktuře a Bharti Airtel na připojení.
Strategický a konkurenční kontext
Jedná se o největší investici Googlu v Indii a současně o další krok v globálních závodech technologických gigantů o dominanci v oblasti umělé inteligence a cloudových služeb. Indie nabízí atraktivní prostředí: levnější provoz, kvalifikovanou pracovní sílu a rychle rostoucí digitální ekonomiku.
Projekt se shoduje s cíli indické vlády, která chce zemi proměnit v technologického lídra. Vláda poskytla pobídky a podporu pro rozvoj infrastruktury.
Výzvy a rizika
Projekt tohoto rozsahu naráží na řadu výzev – od výběru lokality, dodávek energie, schvalovacích procesů, až po samotnou realizaci a napojení na síť. Infrastruktura v rozsahu gigawattu a pobřežní připojení představují složité inženýrské i regulační úkoly.
Mezi další rizika patří ekologické dopady, politická a regulační nestabilita a vysoká očekávání ze strany investorů. Jakékoli zpoždění nebo problémy mohou negativně ovlivnit tržní sentiment.
Co sledovat v následujících měsících
-
Časový harmonogram výstavby a milníky projektu
-
Zdroje energie – zda půjde o obnovitelné nebo konvenční zdroje
-
Technické detaily podmořského připojení
-
Nová partnerství s indickými firmami a vládními orgány
-
Jak bude nové centrum propojeno s globální AI a cloudovou infrastrukturou Googlu
