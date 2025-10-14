Salesforce oznamuje partnerství s OpenAI a Anthropic 🚨

- Salesforce oznámil vysoce profilovanou spolupráci se dvěma giganty umělé inteligence
Společnost Salesforce 14. října oznámila dvě strategická rozšíření spolupráce – s OpenAI a Anthropic – jejichž cílem je prohloubit integraci AI řešení v rámci ekosystému Agentforce 360.
Spolupráce s OpenAI zahrnuje propojení platformy Agentforce 360 s ChatGPT, což uživatelům umožní prohledávat prodejní data, analyzovat zákaznické konverzace a vytvářet vizualizace v Tableau pomocí jednoduchých textových dotazů. Obě firmy navíc nabídnou nástroje pro tvorbu AI agentů a promptů využívajících nejnovější modely OpenAI, včetně GPT-5. Součástí je i nová prodejní funkce v ChatGPT pro zákazníky Salesforce, která zachovává plnou kontrolu nad daty a vztahy se zákazníky.
Zároveň Salesforce oznámil rozšíření spolupráce s Anthropic, zaměřené na dodávky AI řešení pro regulované a na data citlivé sektory. Model Claude se stane základem platformy Agentforce 360, přičemž první implementace budou cílit na finanční sektor. Obě společnosti rovněž plánují hlubší integraci modelu Claude s platformou Slack, čímž umožní přímý přístup k AI nástrojům v rámci týmové spolupráce.
Salesforce si v posledních letech vede velmi dobře, neustále zvyšuje rozsah své činnosti i tržby. Společnost realizuje promyšlenou rozvojovou strategii v oblasti umělé inteligence, která již přináší hmatatelné výsledky v podobě vyšší produktivity a zlepšené ziskovosti. AI by se mohla stát jakousi provozní pákou, která firmě umožní škálovat náklady i zisk.
Navzdory dynamickému růstu zůstává ocenění společnosti relativně konzervativní ve srovnání s technologickým sektorem:
-
P/E (poměr ceny a zisku): cca 36
-
Poměr ceny k tržbám: 5
-
Poměr ceny k účetní hodnotě: 3
Přestože makroekonomické pozadí vypadá příznivě, akcie Salesforce v roce 2025 ztratily přibližně 15 % své hodnoty. Ani dnešní oznámení o rozšířené spolupráci s OpenAI nedokázalo zvrátit negativní trend – akcie společnosti během dnešní seance ztrácejí více než 1 %. Ještě nedávno podobné zprávy týkající se spolupráce s OpenAI vyvolávaly dvouciferný růst tržních valuací technologických firem. Přestali investoři věřit v „kouzlo“ umělé inteligence, nebo je fundamentální situace Salesforce slabší, než se na první pohled zdá? Odpověď přinesou nadcházející kvartální výsledky.
CRM.US (denní graf – D1)
Zdroj: xStation5
Technická situace na grafu vypadá z pohledu kupců velmi nepříznivě. Společnost zůstává v klesajícím trendu, který trvá téměř rok a byl opakovaně potvrzen odrazy od trendové linie s periodickými prodejními gapy. Navíc jsme v dubnu zaznamenali tzv. Death Cross – tedy průnik klouzavých průměrů EMA50 a EMA200, následovaný Bearish Crossoverem, kdy EMA100 prorazila EMA200 směrem dolů. Cena se stále častěji přibližuje k úrovni podpory na 229 USD, která brzy protne trendovou linii. Kupci musí jednat rychle, pokud chtějí zabránit korekci směrem k úrovni 194 USD – minimum z před 2 let.
